Caur Latviju Krievijas armijai nogādātas “Starlink” iekārtas un citas preces
Apsūdzības vairākiem jauniešiem par palīdzēšanu Krievijai un sankciju pārkāpšanu atklāj kā caur Latviju tika organizēta preču piegāde Krievijas armijai karam Ukrainā. Šī lieta plašāk pazīstama kā pārnēsājamu “Starlink” satelīta interneta sistēmu nosūtīšana agresorvalstij, bet pārdoto preču sortiments bijis daudz plašāks. Pasūtījumu apjomi liecina, ka grupas rīcībā bijuši ievērojami naudas līdzekļi, vēsta LTV raidījums “de facto”.
Uz Rīgas pilsētas tiesu otrdienas rītā ierodas apsūdzētie ar saviem advokātiem. Viņu vecums un bezrūpība brīžiem nedaudz disonē ar nopietnajiem pantiem, kas izvirzīti Valsts drošības dienesta sāktajā lietā, proti, palīdzība Krievijai pret Ukrainu vērstā darbībā un starptautisko sankciju pārkāpšana. Par pēdējo draud brīvības atņemšana līdz desmit gadiem.
Trīs no apsūdzētajiem uz sēdi ierodas klātienē, bet ceturtais – pieslēdzas attālināti no Rīgas centrālcietuma. Apcietinātais Ali Halilovs ir Rīgā dzīvojošs Azerbaidžānas pilsonis. Sēdes sākumā viņš atsakās no advokāta.
Prokuratūras ieskatā Halilovs ir galvenais shēmas organizators. Pārējie iesaistītie – Daņila Gocuļaks, Alens Navickas un Marija Mihejeva – esot izpildījuši dažādus Halilova uzdevumus, piemēram, atvēruši norēķinu kontus, sekojuši līdzi preču piegādēm, izņēmuši iekārtas.
Runa ir par vairāk nekā 60 ASV kompānijas “SpaceX” ražoto satelīta interneta iekārtu “Starlink Mini Kit” piegādi Krievijai. Pāris simtus eiro vērtā ierīce nodrošina piekļuvi internetam gandrīz no jebkuras vietas. Eiropas Savienība noteikusi aizliegumu šādu sistēmu nodošanai Krievijai.
Halilovs esot vienojies ar kravas un pasažieru transporta vadītājiem, ka viņi preces par samaksu slepeni ievedīs Krievijā un atdos konkrētām personām. Vienā no epizodēm, prokurora ieskatā, ir pierādīts, ka 45 “Starlink” iekārtas nonākušas līdz Maskavas tirgum “Gorbuška”, kas slavens jau kopš padomju gadiem kā elektronikas un mūzikas ierakstu pārdošanas punkts. Tur ierīces esot pārdotas personai, kas saistīta ar Krievijas armiju atbalstošo čečenu vienību “Ahmat”. Šie “starlinki” bija domāti sūtīšanai uz Krievijas okupēto Luhansku. Vēlāk Halilovs nosūtījis piekļuves datus daļai no šīm iekārtām, teikts apsūdzībā.
“Šīs te preces tika iegādātas faktiski mantkārīgā nolūkā, tātad iedzīvošanās nolūkā, un faktiski finansēja Ali Halilovs un vēl citas pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas no savem līdzekļiem. Tās tika pārdotas tālāk uz Krieviju, un tālāk jau nonāca, manuprāt, ar Krievijas bruņotajiem spēkiem saistītām personām,” saka lietas prokurors Roberts Urdziņš.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam piederošais uzņēmums “SpaceX” ar satelīta internetu nodrošinājis Ukrainu. Savukārt pagājušā gada sākumā ukraiņu militārais izlūkdienesta apstiprināja, ka “Starlink” satelīta sakarus izmanto arī Krievijas armija okupētajās Ukrainas teritorijās. Pie iekārtām krievi tiek caur starpniekiem.
“Krievija ir tāds starp visām valstīm vislielākais kontrabandists. Viņiem ir pietiekami daudz visā pasaulē savi cilvēki, kas palīdz viņiem piegādāt šo. Tas maksā dārgāk, krietni dārgāk, bet viņi spēj atrast šos ceļus,” par rietumvalstu tehnikas nonākšanu Krievijā saka Jānis Slaidiņš, Zemessardzes štāba virsnieks, NBS majors.
Modernais karš bez interneta sakariem nav iedomājams – tas nepieciešams saziņai, droniem un citām lietām. Piemēri no kaujas lauka apliecina, ka Krievija spēj tikt pie visdažādākās tehnikas.
“Ja mēs paskatāmies Ukrainas galvenās izlūkošanas mājaslapā sadaļā “sanctions”, tur ļoti labi var redzēt, kādas detaļas vispār nāk no rietumvalstīm. Tajos pašos dronos tur ir pilns ar rietumu mikroshēmām. Ķīnas dzinēji, amerikāņu mikroshēmas, vācieši, japāņi. Tās visas nav militārās preces, bet tiklīdz tu viņu iemontē dronā iekšā, viņš ir kļuvis par efektīgu līdzekli dzīvā spēka vai objekta iznīcināšanai,” papildina Slaidiņš.
Zināms, ka Latvijā iespējamā organizētā grupa darbojusies pērn no jūnija līdz oktobra vidum, kad Halilovs tika aizturēts un kratīšanās tika izņemtas vēl nerealizētās “Starlink” iekārtas. Taču ne visus iesaistītos izdevies atšifrēt. Pavisam figurē teju 20 gan noskaidrotas, gan pāris nenoskaidrotas personas.
“Ir vēl citi, citas nenoskaidrotas personas, kas arī ir iesaistītas organizētā grupā un ir iesaistījušās ar darbībām, tātad pārdodot preces, piegādājot, uzglabājot. Un par to notiek vēl pirmstiesas izmeklēšana. Līdz ar to es neko nevaru papildus detaļās komentēt,” atzīmē prokurors.
“Starlink” iekārtas nebija vienīgās preces apsūdzētās grupas sortimentā. Krievijā ievestas un pārdotas rietumvalstu veikalos pirktas militārās mugursomas, ieroču karkasi, optiskais tēmeklis, kalibrators un hronogrāfi, ar ko mēra lādiņa ātrumu, kā arī daudzi laikapstākļu mērītāji ar ballistisko kalkulatoru. Šīs ierīces ļauj precīzi aprēķināt tēmēšanas punktu šaušanai tālumā.
“Tas ir vai nu snaiperiem, teiksim, vai pirmās līnijas šāvējiem nepieciešams. Lai tu varētu satriekt mērķi lielākā attālumā, tev jāsaprot kāds ir vēja virziens, kāds stiprums, kādi spēki ietekmēs lodi,” stāsta Slaidiņš.
Tāpat Halilovs esot organizējis ložu un patronu čaulīšu iegādi no Polijas uzņēmuma, slēpjot savu identitāti aiz Bulgārijas un Vācijas firmām, un šo preču ievešanu Krievijā. Pirkumi norāda, ka iesaistīto rīcībā bijuši prāvi naudas līdzekļi. Piemēram, kāda ASV uzņēmuma izrakstītais rēķins vien bijis 100 tūkstošu eiro apmērā par nenoskaidrotām militārajai darbībai izmantojamām precēm. Prokuratūra aplēsusi, ka pasūtīto preču kopējā vērtībā bijusi aptuveni 200 tūkstoši eiro.
Šīs nedēļas sēdē prokurors nepaguva pabeigt apsūdzības nolasīšanu un sagaidāms, ka turpinās to nākamajā sēdē novembrī.
Apsūdzētā Gocuļaka advokāts Artūrs Zvejsalnieks pēc sēdes sacīja, ka viņa klients paudīs attieksmi pret apsūdzību, kad tā būs pilnībā nolasīta: “Šobrīd jau es viņa vietā nevaru izpaust viņa viedokli par viņa kaut kādu iesaisti un tamlīdzīgi. Kā redzat apcietinājumā viņš nav, no tā var secināt, ka tā loma ir bijusi stipri mazāka nekā tam, kas ir apcietinājumā.”
Līdzīgi no komentāriem par lietu atturējās Navicka advokāte Helēna Purviņa: “Nākamajā reizē, kad [apsūdzība] tiks nolasīta, tad arī mans klients paudīs attieksmi. Tad mēs vairāk varēsim sniegt kaut kādus komentārus.”
Prokuroram nav šaubu, ka minētās preces nonākušas līdz personām, kas saistītas ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Taču lietā iesaistīto vaina vēl būs tiesā jāpierāda.