FOTO. VIDEO: smalka publika ierodas Dailes teātrī uz vērienīgā jauniestudējuma "Orākuls" pirmizrādi
19. septembra vakarā šovbiznesa ļaudis, politiķi un cita smalka publika ieradās Dailes teātrī, kur Latvijas pirmizrādi piedzīvoja poļu režisora Lukaša Tvarkovska jauniestudējums "Orākuls". "Orākuls" ir otrais Dailes teātra kopdarbs ar poļu režisoru - pirmais bija iestudējums "Rotkho", kas pirmizrādi piedzīvoja 2022. gadā.
Tvarkovska zinātnes triloģijas darba "Orākuls" centrā ir stāsts par angļu matemātiķi un loģiķi Alanu Tjūringu un viņa mākslīgā intelekta atklājumiem Otrā pasaules kara laikā, atšifrējot nacistisko spēku ziņas.
Iestudējums pasaules pirmizrādi piedzīvoja augusta beigās Vācijā, Rūras triennālē, kas šogad notika četrās pilsētās - Bohumā, Duisburgā, Esenē un Gladbekā. Tas ir viens no pasaules prestižākajiem mākslas forumiem.
Viesi ierodas Dailes teātrī uz poļu režisora Tvarkovska jauniestudējuma "Orākuls" pirmizrādi
Piektien, 19. septembrī, Dailes teātrī Latvijas pirmizrādi piedzīvoja poļu režisora Lukaša Tvarkovska jauniestudējums "Orākuls". "Orākuls" ir otrais Dailes teātra kopdarbs ...
Lomas iestudējumā atveido Madara Viļčuka, Mārtiņš Meiers, Juris Bartkevičs, Artūrs Skrastiņš, Vita Vārpiņa, Kaspars Dumburs, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Nele Savičenko, Katažina Osipuka, Klāvs Kristaps Košins, Rītis Saladžus un Sjaočeņs Vans.
Radošo komandu veido režisors Tvarkovskis, teksta un dramaturģijas autore ir Anka Herbuta, scenogrāfiju un gaismu dizaina konceptu izstrādājis Fabjēns Ledē, kostīmu māksliniece ir Svenja Gasena, horeogrāfiju izstrādājis Pavels Sakovičs, komponists ir Juleks Ploskis, video un digitālo mediju dizainers ir Jakubs Lehs, gaismu dizainers ir Eugenijs Sabaļausks, režisora asistente ir Diāna Kaijaka, dramaturģes asistente un tulkojuma adaptētāja skatuvei ir Loreta Kalniņa, video asistents ir Ričards Žigis.
Ieskats Dailes teātra izrādē "Orākuls"
Kadri no Dailes teātra izrādes "Orākuls".
Savukārt video nodrošina Andris Fridrihsons, Edmunds Cīrulis un Dāvis Dreiska. Tulkojumus izrādes dramaturģijas attīstīšanā nodrošina Savičenko, Saladžus un Vans. Pojekta tehniskais vadītājs ir Mārtiņš Vigups, skaņu operators ir Didzis Herberts Cielava, gaismu operators un programmētājs ir Mikus Guds, izrādes vadītāja ir Iveta Boša, producente Līga Svempe, starptautisko īstenošanu un izplatīšanu nodrošina Vids Bizunevičs.