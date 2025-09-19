Nacionālās drošības komisijas vadītājs par spiegošanu Krievijas labā: cilvēki gatavi pārdoties par nelielām summām
Krievijas izlūkdienesti aktivizējuši savu darbību un par salīdzinoši nelielā, naudas summām spējīgi uzpirkt atsevišķus Latvijas iedzīvotājus, lai tie ievāktu informāciju par nozīmīgiem valsts objektiem, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis (JV). Ņemot vērā trešdien publiskoto gadījumu par Latvijas pilsoņa aizturēšanu aizdomās par informācijas vākšanu un nodošanu Krievijas izlūkdienestam, deputāts aicina visus, kuri pamana aizdomīgas personas pie svarīgiem valsts objektiem, ziņot Valsts drošības dienestam (VDD), izmantojot tālruni 112.
VDD ziņotais gadījums par Latvijas pilsoni, kurš ievācis informāciju par Latvijas militārajiem objektiem, esot īpašs ar to, ka savāktā informācija nodota Krievijas izlūkdienestam. “Nacionālās drošība komisija un tās locekļi caur klasificētu informāciju tika iepazīstināti ar šo gadījumu savlaicīgi. Ar vien vairāk informācija tiek saņemta no militāriem objektiem un tie tiek apsargāti. To dara zemessargi vai profesionālā dienesta karavīri. Kritisko infrastruktūru apsargā apsardzes kompānijas. Ja agrāk ziņkārīgos pie kritiskās infrastruktūras, piemēram, “Latvenergo” vai mūsu hidroelektrostacijām, vien aizdzina prom, tad tagad ir skaidra līnija, kā par to tiek informēti drošības dienesti un arī aizturētas attiecīgās personas,” skaidro Latkovskis.
Nacionālās drošības komisijas vadītājs aicina arī sabiedrību būt vērīgiem un ziņot, ja pamana aizdomīgas personas pie valstij svarīgiem objektiem. Droši var izmantot 112 tālruni, lai nodotu informāciju VDD. Latkovskis atzīst, ka Krievijas dienesti ir īpaši aktivizējušies, īpaši Baltijas reģionā, darot visu iespējamo, lai gūtu slepenu informāciju: “Ir cilvēki, kuri ir gatavi pārdoties par nelielām naudiņām. Ir, protams, cilvēki, kuri kādreiz ir kalpojuši dažādākos padomju savienības dienestos un palikuši šeit uz dzīvi. Tas profils ir dažāds. Dažreiz ir cilvēki, kas “noslīkuši” narkotiku jūgā un viņiem ir nepieciešama nauda.”
Tāpat Saeimas deputāts ir pārliecināts, ka parlamenta veiktie likuma grozījumi, kas pārliecinās par amatpersonu lojalitāti, ir bijuši pamatoti un nes augļus: “Jā, šie ir bijuši pareizi lēmumi tieši attiecībā uz lojalitāti. Protams, tiem kuri strādā ar valsts noslēpumu ir šīs sistēma, kur tiek izskatīts un izsniegta atļauja. Un tagad mēs redzam visiem pašvaldību vadītājiem, jaunievēlētajiem mēriem, bija jāgriežas pie VDD ar lūgumu izsniegt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Redzēsim rezultātus. Tas pats jau no pagājušā gada izpilddirektoriem pašvaldībās. Esot blakus agresora valstij, pašvaldībām ir ne tikai civilās aizsardzības plāni, bet arī militāra komponente, jo militāra konflikta gadījumā pašvaldības, protams, ir pirmās, kas saskarās. Un Ukrainas karš to parādīja, vai attiecīgās apdzīvotās vietas mērs bija lojāls Ukrainai un tās neatkarībai, teritoriālajai nedalāmībai. vai bija krievu iebrukuma gaidītājs.”