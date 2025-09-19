Valdības sociālos partnerus neapmierina valsts publisko izdevumu samazināšanas plāns
Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopīgā paziņojumā norādījusi, ka viņus neapmierina valdības rosinātais valsts izdevumu samazinājuma plāns.
Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir vienoti pozīcijā, ka "valdības rosinātais valsts izdevumu samazinājums ir nepietiekams aktuālajiem šodienas izaicinājumiem". "Valdības publiski izziņotais valdības izdevumu samazinājums par 171 miljonu eiro 2026. gadam un 150 miljoniem eiro katrā no nākamajiem diviem gadiem rada augstu risku bezatbildīgi straujai, rūpīgi neizdiskutētai, neizvērtētai lēmumu pieņemšanai."
LDDK un LBAS uzstāj uz ievērojami lielāku izdevumu pārskatīšanu un samazināšanu, izvērtējot iepirkumus, neaizpildītās vakances, nevajadzīgas un dublētas funkcijas un citus liekos tēriņus, novirzot līdzekļus izvirzītajām prioritātēm – valsts drošībai, izglītībai, ģimeņu atbalstam, vienlaikus nodrošinot atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem un valdības iepriekšējiem lēmumiem par pakalpojumu augstāku kvalitāti un pieejamību veselības aprūpē un transporta nozarē.
Sociālie partneri kā kategoriski nepieņemamu uzskata valdības ieviesto praksi savlaicīgi nenodrošināt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) darba kārtībā iekļauto jautājumu dokumentu pieejamību, tādējādi neradot apstākļus efektīvai sociālā dialoga norisei un konstruktīvam darbam. Piektdien, 19. septembrī, paredzētajā NTSP sēdē plānots izskatīt budžetu un tā pavadošos likumprojektus. NTSP nolikums paredz iesniegt dokumentus ne vēlāk kā četras dienas pirms padomes sēdes, taču līdz šim ar valsts budžetu saistītie dokumenti nav saņemti.