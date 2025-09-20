Bijušais ministrs Mareks Segliņš neierodas uz savas krimināllietas izskatīšanu. Viņu tiesā par atteikšanos no alkohola pārbaudes
Aizvadītajā nedēļā Rīgas pilsētas tiesai bija jāsāk skatīt krimināllietu pret bijušo iekšlietu ministru Mareku Segliņu par atteikšanos no alkohola pārbaudes. Taču tiesas sēde nenotika. Kāpēc?
Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apliecināja, ka apsūdzētais 2024. gada jūlijā Rīgā vadīja automašīnu "Mercedes-Benz" pa Priedaines ielu Zolitūdes ielas virzienā un atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs. Tikmēr krimināllikums par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā krimināllietā pret Segliņu pirmo tiesas sēdi jau nozīmēja 18. martā. Taču tā nenotika, tāpat kā arī tiesas sēde aizvadītajā nedēļā. Kā zina rakstīt žurnāls "Kas Jauns", dienā, kad vajadzēja izskatīt krimināllietu pret Mareku Segliņu, Rīgas pilsētas tiesas ēkā pie tiesas zāles durvīm dienas kalendārā ar roku bija ierakstīts – “noņemta no izskatīšanas”, kamēr lielais tiesas sēžu saraksts ēkas foajē vēstīja, ka viss spēkā. Ko tas nozīmē? Juridiskais formulējums ir šāds: sēde tiek noņemta no izskatīšanas, ja līdz krimināllietas iztiesāšanai kļūst zināms, ka apsūdzētais vai cietušais attaisnojoša iemesla dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi vai ir citi apstākļi (arī tiesnešu darbnespēja), kā dēļ lietas iztiesāšana noteiktajā laikā nevar notikt. To žurnālam Kas Jauns apstiprināja arī Mareks Segliņš, skaidrojot, ka attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja ierasties tiesā. Kas tie ir par iemesliem, viņš sīkāk nepaskaidroja, liekot vien noprast, ka tie patiešām ir ļoti nopietni un attaisnojoši. Tātad skaidrs, ka šīs krimināllietas izskatīšana tiesā notiks kaut kad vēlāk, un šobrīd konkrēts laiks vēl nav zināms.
Kāpēc pirms gada Segliņš atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs, atliek vien minēt, jo pats apsūdzētais šo savu rīcību žurnālam "Kas Jauns" nekomentēja. Bet fakts ir tāds, ka savulaik likums paredzēja: ja transporta līdzekļa vadītājs atteicās pārbaudīt alkohola koncentrāciju savā izelpā (tautas valodā runājot – iepūst trubiņā) vai nepiekrita tās rezultātiem, viņu obligāti vajadzēja nogādāt ārstniecības iestādē, lai veiktu medicīnisko pārbaudi. Taču nogādāšana līdz ārstniecības iestādēm nereti ļāva iereibušiem autovadītājiem novilcināt laiku līdz alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs, jo, kā zināms, tā koncentrācija ar laiku var samazināties. Bet, ja transportlīdzekļa vadītājs ārstniecības iestādē atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, tad gan iestājās atbildība. Savukārt ar šo gadu veiktas izmaiņas likumā, un tagad atbildība iestājas jau uzreiz, ja persona atsakās pat no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā, un tagad tas ir pietiekams iemesls nekavējoties uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī.