Rūta Kušķe (foto: Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola / "Facebook")
Šodien 17:34
Aizsaulē devusies pazīstamā Jūrmalas skolotāja Rūta Kušķe
Mūžībā aizgājusi ilggadējā Jūrmalas 4. vidusskolas un Pumpuru vidusskolas skolotāja, skolas arhīva pārzine un muzeja vadītāja Rūta Kušķe. Sēru vēsts publicēta Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas "Facebook" lapā.
"No 1974. gada viņa savu sirdi un darba mūžu veltīja skolēniem, mācot fizisko kultūru, vadot klases un studentu prakses, vēlāk dibināja un vadīja skolas muzeju un Rūta Kušķe bija atsaucīga, laipna un iejūtīga kolēģe, kura vienmēr prata iedrošināt un sniegt padomu. Atvadīšanās notiks 19. septembrī plkst. 13.00 Vecdubultu kapos," teikts paziņojumā.
2016. gadā viņa saņēma balvu "Par mūža ieguldījumu Jūrmalas sporta attīstībā" un veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu jūrmalnieku vidū.