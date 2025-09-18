Gaujas Nacionālajā parkā kāds nelikumīgi ierīkojis kalnu nobraucienu trasi
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vides inspektori Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Siguldas apkārtnē atraduši nelegāli izveidotu kalnu nobraucienu trasi. Lai nepieļautu turpmākus pārkāpumus, teritorijā ir izvietotas novērošanas kameras.
"Gaujas Nacionālais parks ir lielākais un senākais nacionālais parks Latvijā. Tā sirds — iespaidīgā Gaujas senieleja — izveidojusies aptuveni pirms 370 līdz 380 miljoniem gadu devona periodā. Mūsdienās tā glabā ne tikai unikālus ģeoloģiskos slāņus, bet arī nozīmīgas dabas vērtības un aizsargājamo sugu dzīvotnes, kas ir īpaši jutīgas pret fizisku ietekmi. Kalnu nobraucieni ir ekstrēms sporta veids, kas, ja netiek pienācīgi organizēts, var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz zemsedzi un reljefu, kā arī apdraudēt cilvēku un dzīvnieku dzīvības," uzsver pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
Viņa skaidro, ka nelikumīgi veidotās trases klaji ignorē konkrētās teritorijas dabas aizsardzības prasības un ekoloģiskos aspektus. Nelegālie nobraucieni bojā augsnes un reljefa dabisko stāvokli, veicinot to degradāciju. Braucienu rezultātā izdangāta zemsedze atjaunojas tikai pēc gadu desmitiem, savukārt reljefa izmaiņas pastiprina erozijas procesus — lietus ūdeņi izskalo augsni un atsedz koku saknes, tādejādi palielinās to izgāšanās risks stipra vēja laikā. "Šāda nesaskaņota iejaukšanās dabiskajos procesos var neatgriezeniski izmainīt ainavu un traucēt ekoloģisko līdzsvaru, kas šeit pastāvējis jau tūkstošiem gadu," norāda I. Millere.
Jebkādu sporta vai atpūtas infrastruktūras objektu izveide īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju saskaņojumu. "Bez skaidri noteiktas kārtības nelegāli veidotas trases kļūst par nekontrolētu slogu videi un arī sporta kopienām. Tādēļ risinājums ir iespējams tikai sadarbībā – iepriekš saskaņojot un veidojot legālas, drošas un pārdomātas trases vietās, kur netiek apdraudētas nacionālā parka vērtības," saka I. Millere.
Iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par iespējamajiem pārkāpumiem nelegālu nobraucienu trašu izveidē, rakstot pārvaldes Vidzemes reģionālajai administrācijai uz e-pastu vidzeme@daba.gov.lv vai zvanot 29433226.