Piektdien gaidāms brāzmains vējš līdz 17 metriem sekundē
Piektdien Latvijā gaidāms brāzmains vējš, kas piekrastē varētu sasniegt 17 metrus sekundē, norāda sinoptiķi.
Naktī daudzviet īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs Vidzemē. Sākot no valsts rietumiem, debesis brīžiem skaidrosies. Rietumu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-13 metrus sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs +11..+16 grādi.
Piektdien starp mākoņiem spīdēs saule un vietām - galvenokārt valsts austrumu daļā - īslaicīgi līs, ziemeļaustrumos iespējamas pērkona lietusgāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +15..+19 grādus.
Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams īslaicīgs lietus, debesis palaikam skaidrosies. Dienvidrietumu vējš pāries rietumu vējā un brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē, pie jūras vējš pūtīs spēcīgāk. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem, pēcpusdienā sasniedzot +18 grādus.