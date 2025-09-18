Rotko muzejs saņem divus oriģināldarbus dāvinājumā no Rotko ģimenes
Rotko muzejs Daugavpilī ir saņēmis vērtīgu Marka Rotko oriģināldarbu dāvinājumu no pasaulslavenā mākslinieka ģimenes privātkolekcijas. Tagad muzejā būs četri Rotko oriģināldarbi.
Dāvinājumā saņemtie darbi "Sievietes akts stāvus" (1934/1935. Bondpapīrs, grafīts) un "Sieviete pusguļus uz dīvāna" (1937. Bondpapīrs, tinte) ir Rotko agrīnās figurālās jaunrades paraugi. Tajos spilgti atklājas īpašais mākslinieciskais redzējums, kas vēlāk uzplauks viņa leģendārajās abstrakcijās, norāda Rotko muzeja pārstāve Inga Gedžūne.
Dāvinājumam izraudzītos agrīnā daiļrades posma zīmējumus muzejam pasniedza mākslinieka meita Keita Rotko Prizela sava tēva 122.dzimšanas dienas pasākumā.
Tagad muzejā būs četri Rotko oriģināldarbi. Muzejs integrēs jauniegūtos zīmējumus savā pastāvīgajā ekspozīcijā un publiskajās programmās kā atskaites punktu sarunām, pētniecībai un izglītības aktivitātēm, kas pasvītros saiknes starp Rotko agrīno grafisko veikumu un ģimenes deponētajām vēlāko gadu gleznām, piebilst Gedžūne.
Rotko ģimenes atbalsts muzejam ir izšķiroši svarīgs. Līdzās 2023. un 2025.gadā dāvinātajiem zīmējumiem ģimene nodrošina arī regulāru Rotko gleznu rotāciju muzeja ekspozīcijā. Nākamā īpaši muzejam atlasītā darbu kopa nonāks Rotko muzejā 2026.gada aprīlī trīs gadu deponējumā.
Rotko muzejs Daugavpilī ir vienīgais publiskais muzejs Austrumeiropā, kura krājumā ir Rotko oriģināldarbi, un vienīgais muzejs Eiropā, atskaitot Teita galeriju Londonā, ar pastāvīgi pieejamu Rotko darbu ekspozīciju, kurā var apskatīt līdz pat sešām mākslinieka gleznām vienlaikus.
Rotko muzejs atrodas Daugavpils cietokšņa vēsturiskajā artilērijas arsenāla ēkā un pirms diviem gadiem ieguvis valsts akreditēta muzeja statusu.