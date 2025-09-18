Vaidere aicina EK nekavējoties virzīt pilnīgu Krievijas naftas importa aizliegumu
Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (JV), kura ir atbildīga par likumprojektu saistībā ar Krievijas gāzes importa izbeigšanu, vērsusies pie Eiropas Komisijas enerģētikas komisāra Dana Jergensena ar aicinājumu steidzami rosināt pilnīgu Krievijas naftas importa aizliegumu.
Kā informēja politiķes birojā, EP deputāte uzskata, ka nekavējošs importa aizliegums jāattiecina arī uz Krievijas naftu, tāpēc viņa ir vērsusies pie enerģētikas komisāra, sagaidot konkrētu priekšlikumu par to, kā visātrāk to panākt - iekļaujot to esošajā likumprojektā vai izstrādājot jaunu likumu.
EP deputāte norāda, ka sākotnējās konsultācijas ar visu EP politisko grupu pārstāvjiem liecina, ka kopumā vairākums atbalsta ne tikai Krievijas gāzes, bet arī naftas importa aizliegumu. Viņa pārliecināta, ka ar Krievijas fosilo energoresursu importa aizliegumu nedrīkst vilcināties, jo katrs eiro, kas nonāk Kremļa kontos, pārtop ieročos, kas apdraud arī Eiropas Savienības (ES) valstis, norādot uz neseno Krievijas dronu uzlidojumu Polijai.
Vaidere skaidro, ka patlaban Krievijas naftas imports uz ES ir apturēts ar sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju un Baltkrieviju, tomēr paredzēts pagaidu izņēmums Čehijai, Ungārijai un Slovākijai. Atšķirībā no sankcijām, kuras ik pēc sešiem mēnešiem jāatjauno ar visu 27 dalībvalstu piekrišanu, importa aizliegumu apstiprina EP un kvalificēts dalībvalstu vairākums, un tas būs spēkā ilgtermiņā.
"Šobrīd neredzu iespēju, ka pārskatāmā nākotnē ES varētu uzskatīt Krieviju par uzticamu tirdzniecības partneri, lai atjaunotu energoresursu importu," norāda politiķe.
Jau rakstīts, ka arī ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits pievērsis uzmanību šim jautājumam, uzsverot, ka Eiropas valstīm jāatsakās pirkt Krievijas naftu un gāzi, ja tās vēlas, lai ASV pastiprina sankcijas pret Maskavu.
Viņš uzsvēra, ka ieņēmumus no energoresursu eksporta Krievija var izmantot karadarbības finansēšanai Ukrainā. Raits norādīja, ka gadījumā, ja Eiropa pārtrauks pirkt Krievijas naftu un gāzi, tas radīs pozitīvu ietekmi un mudinās ASV uz agresīvāku sankciju ieviešanu.
Raits ierosināja Krievijas energoresursus aizstāt ar ASV sašķidrināto dabasgāzi, benzīnu un citiem produktiem. Viņš uzskata, ka tas ļautu ES ievērot ar ASV noslēgtā tirdzniecības nolīguma nosacījumus, kas paredz Eiropas valstīm līdz 2028.gada beigām iegādāties ASV energoresursus 750 miljardu dolāru apmērā.