Rīgas sabiedriskajā transportā augustā pārvadāti vairāk nekā deviņi miljoni pasažieru
Rīgas sabiedriskajā transportā augustā pārvadāti 9,2 miljoni pasažieru, kas ir par 1,4% vairāk nekā pērn šajā pašā mēnesī, informēja "Rīgas satiksmes" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
No tramvajiem populārākais ir 1. maršruts, kurā pārvadāti 910 000 pasažieru.
Autobusos populārākais ir 3.maršruts, kurā pārvadāti 563 656 pasažieri, savukārt lielākais trolejbusā pārvadāto pasažieru skaits augustā sasniegts 4. maršrutā - 492 154 pasažieri.
Kopumā augustā pārvadāti 4 154 107 autobusu pasažieri, 3 051 075 trolejbusu pasažieri un 2 017 946 tramvaju pasažieri.
Nakts autobusu maršrutus augusta nedēļas nogalēs izmantoja vairāk nekā 2500 pasažieru.
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.