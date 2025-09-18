Krauklim atļauj savienot Valkas novada mēra un Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatus
foto: Zane Bitere/LETA
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Politika

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ventam Armandam Krauklim (Vidzemes partija) atļauts savienot Valkas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatu, ceturtdien nolēma domes deputāti.

Kraukli Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatam bija deleģējusi Latvijas Pašvaldību savienība.

Tēmas

Vents Armands KrauklisLatvijas Pašvaldību savienībaValkas novads

