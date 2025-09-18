Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Šodien 09:48
Krauklim atļauj savienot Valkas novada mēra un Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatus
Ventam Armandam Krauklim (Vidzemes partija) atļauts savienot Valkas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatu, ceturtdien nolēma domes deputāti.
Kraukli Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekļa amatam bija deleģējusi Latvijas Pašvaldību savienība.