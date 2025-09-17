Rīgā pieaugs maksa par atkritumu apsaimniekošanu
Rīgas dome trešdien atbalstīja atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšanu galvaspilsētā.
Kā vēstīts, plānots, ka Rīgā maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaugs oktobrī un janvārī.
Paredzēts, ka no 1. oktobra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa pieaugs par 0,95% līdz 1,18% atkarībā no apsaimniekojamās zonas.
Savukārt no nākamā gada 1. janvāra maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināsies par 2,1% līdz 2,41% atkarībā no apsaimniekojamās zonas.
Līdz ar to no 1.oktobra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējā maksa SIA "Clean R" 1.zonā būs 27,38 eiro par kubikmetru, SIA "Clean R" 2.zonā tā būs 27,67 eiro par kubikmetru, SIA "Lautus vide" 3.zonā - 24,51 eiro par kubikmetru, bet SIA "Eco Baltia vide" 4.zonā - 26,83 eiro par kubikmetru.
Savukārt no 1. janvāra kopējā maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu "Clean R" 1.zonā būs 27,97 eiro par kubikmetru, "Clean R" 2. ffzonā - 28,25 eiro par kubikmetru, "Lautus vide" 3.zonā - 25,10 eiro par kubikmetru, bet "Eco Baltia vide" 4.zonā - 27,4 eiro par kubikmetru.
Atkritumu apsaimniekošanas 1. zona ietver Centru un kādreizējo Latgales priekšpilsētu, 2. zona - kādreizējo Pārdaugavas Kurzemes rajonu, 3.zona - Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētu, bet 4. zona - bijušo Ziemeļu rajonu un Vidzemes priekšpilsētu.
No 1.oktobra atkritumu maksas paaugstināšana galvenokārt ir saistīta ar atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pieaugumu, piemēram, darba algu paaugstināšanu.
Savukārt no 1.janvāra maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaugs, jo palielināsies sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas, tajā skaitā dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu.