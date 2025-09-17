Nedēļas nogalē notiks akvareļglezniecības radošā darbnīca gleznotājas Līvas Blumfeldes vadībā
Sestdien, 20.septembrī, no plkst. 16.00-18.00 Latvijas Mākslinieku savienības galerijā, “Mākslinieku namā”, 11. novembra krastmalā 35, Rīgā notiks akvareļglezniecības radošā darbnīca gleznotājas Līvas Blumfeldes vadībā.
Nodarbības laikā tiks veidoti Rīgas atpazīstamo apkaimju un Vecrīgas silueti, iepazīstot akvareļglezniecības tehniku: garo pilienu, sauso otu, pludinājumu. Radošā darbnīca paredzēta jebkuram interesentam, dalība ir bez maksas un visi materiāli nodrošināti.
Latvijas Mākslinieku savienības galerijā līdz 5. oktobrim ir apskatāma LMS muzeja krājuma akvareļu izstāde “Rīgas siluets”.
Izstādē “Rīgas siluets” vērojami akvareļtehnikas virtuozie pludinājumi gan poētisko Vecrīgas stūrīšu, gan dinamisko ielu, gan pilsētnieku darba, sadzīves, atpūtas un piepilsētas nostalģisko noskaņu skatos. Izstādē eksponēti darbi no LMS muzeja akvareļglezniecības kolekcijas, kas radīti 20. gs. 60. – 80. gados par Rīgas tēmu, akcentējot pilsētvides dažādos rakursus.
Ekspozīcijā apskatāmi tādu autoru darbi kā Romis Bēms, Nikolajs Petraškevičs, Harijs Blunavs, Jānis Brekte, Maija Začeste, Egons Cēsnieks, Inese Siliņa u. c. Ekspozīcijā redzamas tendences Latvijas akvareļglezniecības stilistikā, kolorītā 20. gs. 2. puses dažādos periodos, izceļot Rīgas tēlu mākslā, daudzveidīgu tā interpretāciju autoru darbos.