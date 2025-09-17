Zelenskis: Latvijas balss ir skaļa un nozīmīga
Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs šonedēļ iesniedzis akreditācijas vēstuli Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, pavēstīja Ārlietu ministrija.
Pēc ceremonijas notika vēstnieka un prezidenta saruna, kurā piedalījās arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha un Prezidenta biroja vadītāja vietnieki.
Ukrainas prezidents pateicās par Latvijas atbalstu Ukrainai, uzsverot, ka Latvijas balss ir skaļa, pamanāma un nozīmīga. Zelenskis uzteica arī Latvijas stingro nostāju sankciju stiprināšanā pret Krieviju, kā arī atbalstu, ko Latvija sniedz Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā.
Pildegovičs uzsvēra Latvijas tautas un valdības stingro atbalstu Ukrainai - gan militārā jomā, tostarp piedaloties NATO iniciatīvā Ukrainai "PURL", kā arī Latvijas un Lielbritānijas vadītajā dronu koalīcijā, gan ieguldījumu Černihivas reģiona rekonstrukcijā.
Amatpersonas apsprieda arī kopīgu dronu ražošanu, sadarbību ANO Ģenerālās Asamblejas laikā, Krimas Platformas samitā un Starptautiskajā pārtikas drošības samitā.
Sarunas noslēgumā vēstnieks īpaši uzsvēra Latvijas kā ANO Drošības padomes dalībvalsts 2026.-2027. gadā gatavību atbalstīt Ukrainu, aizstāvot un ANO darbakārtībā virzot Ukrainai svarīgas tēmas.
Pildegovičs amatā nomaina Ilgvaru Kļavu, kurš vēstnieka pienākumus pildīja kopš 2021. gada septembra.