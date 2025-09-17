Plāno piešķirt deviņus miljonus eiro preses piegādes un pasta pakalpojumu nodrošināšanai
No valsts budžeta plānots piešķirt 9,024 miljonus eiro preses piegādes un pasta pakalpojumu nodrošināšanai 2025. gadā, liecina Satiksmes ministrijas (SM) saskaņošanai virzītais rīkojuma projekts Tiesību aktu portālā (TAP).
SM lūdz piešķirt 9,024 miljonus eiro, lai atbilstoši Pasta likumam samaksātu dalītā maksājuma valsts daļu par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem 2025. gada otrajā, trešajā un ceturtajā ceturksnī, kā arī kompensētu universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistību izpildes 2024. gada tīrās izmaksas.
Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Ministrijā skaidro, ka VAS "Latvijas pasts" 2025. gada janvārī tika pārskaitīti līdzekļi lielā apmērā, kas netika izmaksāti 2024. gadā līdzekļu trūkuma dēļ. Tādējādi būtiski samazinājās 2025. gadam paredzētais finansējums valsts budžeta saistību izpildei.
Lai novērstu situācijas atkārtošanos un neradītu "Latvijas pastam" papildu finansiālo apgrūtinājumu, kas apdraudētu preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, SM ir sagatavojusi rīkojuma projektu, lai piešķirtu papildu finanšu līdzekļus.
Minētais finansējums aprēķināts, balstoties uz faktiskajiem datiem par preses piegādes pakalpojumiem 2025. gada pirmajā un otrajā ceturksnī, un indikatīvi prognozējamiem datiem par atlikušo gadu. Savukārt UPP tīro izmaksu apmērs par 2024. gadu ir aprēķināts un apliecināts ar neatkarīga revidenta ziņojumu. Tādējādi prognozētā UPP tīro izmaksu kompensējamā summa ir 3,658 miljoni eiro.
Finansējuma piešķiršanas gadījumā tiks nodrošināta finansiālā stabilitāte un līdzsvars, novēršot situāciju, ka "Latvijas pastam" līdzekļi lielos apmēros tiktu pārskaitīti novēloti, radot valsts kapitālsabiedrībai apgrozāmo līdzekļu pieejamības apgrūtinājumu un risku turpmākai preses piegādes pakalpojumu nodrošināšanai, uzsver ministrijā.
Jau ziņots, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1800 darbinieku.