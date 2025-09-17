Pēcpusdienā Latviju piemeklēs stiprs lietus un negaiss.
Šodien 12:30
Pēcpusdienā Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss
Trešdien pēcpusdienā gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, liecina prognozes.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) brīdina, ka 17. septembrī laika posmā no plkst. 14.00 līdz 17.00 Latvijā veidosies gubu-lietus mākoņi. Sākotnēji tie skars valsts rietumu rajonus, bet vēlāk – arī citus reģionus.
Sinoptiķi norāda, ka vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, kā arī lokāli iespējams pērkona negaiss. Lietus pakāpeniski mitēsies naktī uz 18. septembri.
