Studenti varēs pieteikties studijām pirms atestāta saņemšanas
Otrdien, 16. septembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus studentu uzņemšanas kārtībā. Reflektanti varēs reģistrēties studijām vēl pirms vidējās izglītības apliecinošu dokumentu saņemšanas, balstoties uz augstskolas noteiktajiem kritērijiem un iestājpārbaudījumiem. Vienlaikus centralizēto eksāmenu rezultāti ir saglabāti kā būtisks kritērijs studentu uzņemšanā.
Izmaiņas veiktas ar mērķi padarīt studiju uzņemšanas procesu pārskatāmāku un parocīgāku gan studētgribētājiem, gan augstskolām, kā arī, lai veicinātu augstskolu konkurētspēju ar citām Eiropas augstskolām, kuras organizē uzņemšanu jau pavasarī. Grozījumi nodrošina, ka pieteikšanās būs elastīgāka.
Šāds regulējums sniedz praktisku labumu gan studētgribētājiem, kuri varēs agrāk un ar lielāku skaidrību izvēlēties studiju programmu, gan augstākās izglītības iestādēm, kuras iegūs pārskatāmāku regulējumu un iespēju iepriekš piesaistīt studentus:
• Pārskatāmāka studiju izvēle – reflektanti varēs agrāk saprast, kur studēs, un laikus uzzināt par to, vai ir iegūta studiju vieta.
• Starptautiski konkurētspējīgākas augstākās izglītības iestādes – Latvijas augstskolas kļūs līdzvērtīgākas citām Eiropas augstskolām, kuras rīko savus konkursus pavasarī.
• Vienlīdzīgas iespējas visiem – Ja augstskolas rīkos konkursu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, tad centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un citos priekšmetos joprojām būs galvenais kritērijs uzņemšanā studiju programmām, kurām uzņemšanas prasība ir vidējā izglītība.
Augstskolām, kas rīko konkursu pirms centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas, būs tiesības noslēgt studiju līgumu tikai pēc tam, kad reflektants iesniedzis vidējās izglītības iegūšanu apliecinošu dokumentu.
Ar 16.09.2025. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to"" var iepazīties MK tīmekļvietnē.