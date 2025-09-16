Latvijā viesojas Somijas prezidents
Svinīgais pasākums par godu Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vizītei Latvijā.
FOTO;VIDEO: Somijas prezidents Aleksandrs Stubs piedalās svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa
Šodien, 16. septembrī, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un viņa dzīvesbiedre Sūzana Inesa-Stuba nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Somijas prezidenta sarunās plānots pārrunāt abu valstu divpusējās attiecības, sadarbību aizsardzības jomā, Baltijas jūras reģiona drošības jautājumus, kā arī Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu un atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. Plānots pārrunāt arī situāciju Tuvajos Austrumos.
Šodien plkst. 11.20 notika abu amatpersonu preses konference, bet plkst.12 viesi nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. Vēlāk Somijas prezidents tiksies arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS).
Tāpat plkst.14.25 Somijas prezidents teiks uzrunu Saeimas ārkārtas sēdē.
Viesi arī apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, viesosies Liepājā, kā arī piedalīsies diskusijā par mākslīgo intelektu, ko moderēs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Somijas prezidenta dzīvesbiedre plāno apmeklēt Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu, kā arī sniegs lekciju Rīgas Juridiskajā augstskolā.