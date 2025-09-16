Starptautiskā operācijā no Rīgas uz Viļņu steidzami nogādā donora orgānu
Starptautiskā operācijā no Rīgas uz Viļņu steidzami nogādā donora orgānu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pirmdien starptautiskā operācijā no Rīgas steidzami uz Viļņas Universitātes slimnīcu nogādāts donora orgāns, ziņo Lietuvas Bruņotie spēki.

Kā vēsta portāls "tv3.lv", saņemts Nacionālā transplantācijas biroja lūgums par steidzamu donora orgāna pārvadāšanu.

Lai operācīju īstenotu, ap pulksten 17.00 helikopters ar mediķu komandu devās uz Rīgas starptautisko lidostu.

Donora orgānu pārvadāšana ir viens no armijas uzdevumiem miera laikā, informējuši Lietuvas Bruņotie spēki.

Saņemot donora orgānu, Viļņas slimnīcā nekavējoties tika sākta transplantācijas operācija smagi slimam pacientam.

