Neuzķeries! Rīgā uzdarbojas dzīvokļu īres krāpnieki - sola neeksistējošus dzīvokļus
Facebook grupā “Izīrē dzīvokli Rīgā” kāda sieviete dalījusies ar savu pieredzi, kā kļuvusi par dzīvokļu īres krāpnieku upuri.
Pēc viņas teiktā, pēdējā laikā aktivizējušies cilvēki, kas piedāvā īrēt dzīvokļus, kuri patiesībā neeksistē. Krāpnieki publicē pievilcīgus sludinājumus ar dzīvokļu bildēm un pieprasa samaksāt drošības naudu vai avansu.
Sieviete raksta, ka viņai piedāvāts “labs variants” Rīgā, par kuru viņa pārskaitījusi 150 eiro depozītu, lai nodrošinātu dzīvokļa rezervāciju. Paredzētais līguma parakstīšanas brīdis tā arī nav noticis – dzīvokļa saimniece pārstāja atbildēt uz ziņām un zvaniem, līdz sievietes numurs ticis nobloķēts.
Cietusī vērsusies policijā, taču vienlaikus nolēmusi publiski brīdināt arī citus. Viņa publicējusi dzīvokļa bildes un aicina neuzķerties, ja kāds piedāvā īrēt šo pašu mājokli.
Policijas un banku ieteikumi
Valsts policija un finanšu iestādes atgādina:
Nekad neatklāt savus internetbankas datus, PIN kodus vai maksājumu kartes informāciju.
Nekad nepārskaitīt naudu nepārbaudītām personām.
Vienmēr pārliecināties par sludinājuma un izīrētāja uzticamību.
Ja rodas šaubas, pārbaudīt informāciju oficiālos avotos vai sazināties ar banku pa zināmo tālruni.
Ja persona ir kļuvusi par krāpniecības upuri, nekavējoties jāsazinās ar policiju (110) un savu banku.