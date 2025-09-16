"Nu, tagad labāk jūties?" Rīgā uzvirmo konflikts starp diviem velosipēdistiem
Soctīklos publicēts video ar divu velsipēdistu konfliktu kādā no Rīgas mikrorajoniem. Kas sākumā šķita tikai neliels aizrādījums, pārauga vardarbībā, nobrāzumos un rupjos vārdos.
Video skatāmais konflikts sākas ar to, ka pa ceļu brauc velosipēdists, bet viņam pretī no stāvlaukuma uz riteņa izbrauc cits vīrietis, kurš nemaz viņu neievēro, liekot strauji mainīt braukšanas trajektoriju, lai izvairītos no sadursmes. "Skatieties," pamācoši norāda iztraucētais velobraucējs.
- Uz to viņam no blakus teritorijas izbraukušais un apkārtējo satiksmi ignorējošais vīrietis rupji atcērt.
- "Kāds tev galvenais ceļš ir," sašutis ir velosipēdists, kurš piestāja, lai to pateiktu otram satiksmes dalībniekam.
Vārdu apmaiņa ātri pārauga fiziskā konfliktā, un agresīvais vīrietis izlēma ar savu velosipēdu ietriekties otra braucamajā, pēc sadursmes viņš gan pats nokrita uz asfalta.
"Nu, tagad labāk jūties?" vien nosaka riteņbraucējs un brauc prom, lai situācija nekļūtu vēl nokaitētāka.
Tikmēr soctīklos par redzēto video viedoklis radies daudziem.
"Labās rokas likums, draudziņ. Velosipēdistu problēmas," situāciju komentē kāds soctīklu lietotājs, kuram gan cits iebilst - "Labās rokas likums nestrādā, braucot ārā no stāvlaukumiem".
"Labās rokas likums strāda visur, kur nav zīmes, kas norāda priekšrocību. Bet jūs tur neatbilstat nekādiem noteikumiem un runājat par noteikumiem, to var tikai velosipēdisti, dragāt pāri sarkanajām gaismām, trotuāriem, gājēju pārejām, koplietošanas ceļiem un gājēju ceļiem vienlaicīgi, saruna tur ir bezjēdzīga," savu viedokli aizstāv komentētājs.
"Tas nav krustojums, bet izbrauktuve no stāvlaukuma - kas visiem ir ar to labo roku, agrāk par tās esamību neviens nezināja, bet tagad tik gudri ar to "labo" roku," norāda video autors.
"Man kā autovadītājam/gājējam šis ir kaifs, vismaz viens "lisopēds" beidzot vainīgs.." priecīgs par redzēto ir kāds soctīkla lietotājs.
"Apbrauci un aizbrauci, nē, jākasās!" situāciju komentē cits soctīkla lietotājs.