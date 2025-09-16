Dzīvokļi, alus un korupcija: vēstures stāsti žurnāla “Retro” jaunākajā numurā
Žurnāla "Retro" jaunajā numurā lasītāji aicināti doties vēsturiskā ceļojumā – no padomju laika dzīvokļu rindām un korupcijas aizkulisēm līdz starpkaru alus kartelim un viduslaiku svētceļniekiem Rīgā. Lasāmi gan Maestro Raimonda Paula stāsti, gan porcelāna kolekcionāru kaislības, gan arī divu latviešu ceļš līdz PSRS varas virsotnēm.
Kā padomju valsts centās risināt vienu no savām lielākajām problēmām - dzīvokļu deficītu? Lai tiktu pie dažiem kvadrātmetriem dzīvojamās platības, nācās rindā gaidīt gadiem ilgi, neko daudz nelīdzēja arī jauno guļamrajonu celtniecība.
Starpkaru Latvijas alus tirgū noteikumus diktēja lielāko alus darītavu izveidots kartelis, kas cenas turēja diezgan augstas, bet mazākos uzņēmumus pārpirka un likvidēja. Kā šī sistēma darbojās un kurš tai pielika punktu?
Padomju Savienība bija visīstākā korupcijas lielvalsts: kukuļus nācās dot gan miličiem, gan dzīvokļu dalītājiem, gan veikalniekiem un noliktavu pārziņiem. Bet dienvidu republikās pat partijas sekretāru vietas pirka par naudu. Ielūkojamies sociālistiskajā kukuļdošanas pasaulē.
Meklējam atbildi uz jautājumu, kādēļ kolekcionāru aprindās tik ļoti iecienīti un dārgi ir Rīgā savulaik ražotie porcelāna izstrādājumi.
Tikai diviem latviešiem izdevās nonākt PSRS varas elites pašā augstākajā līmenī – kompartijas Centrālkomitejas Politbirojā. Viens bija bēdīgi slavenais Arvīds Pelše, bet otrs – Ļeņina līdzgaitnieks Jānis Rudzutaks. Par viņu tad arī apraksts "Retro" jaunajā numurā.
Četri stāsti par Raimondu Paulu – kādu viņu zina cilvēki, kuri strādājuši kopā ar Maestro.
Viduslaikos ticīgie devās ceļojumā ne tikai uz Romu, Jeruzalemi vai Santjago de Kompostelu, bet arī uz Rīgas Domu. Ko viņi te darīja un kādēļ svētceļojumi bija tik izplatīti?