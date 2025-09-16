Daudzviet Latvijā līst
Agrā otrdienas rītā daudzviet Latvijā līst, vairāk nokrišņu ir valsts centrālajā daļā, tie virzās uz austrumiem, liecina meteoroloģiskā informācija.
Lietus galvenokārt ir īslaicīgs, vietām līst intensīvi un dārd pērkons. Piecos rītā visvairāk zibeņu bija dienvidos no Bauskas. Debesis mākoņainas, no valsts rietumiem tās vietām skaidrojas.
Pūš lēns līdz mēreni stiprs dienvidu vējš, Liepājas ostā ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte galvenokārt ir ļoti laba.
Gaisa temperatūra plkst.5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem bija no +10,9 grādiem Dagdā līdz +17,5 grādiem Liepājas ostā.
Rīgā palaikam līst, lietus mākoņi virzās prom. Pūš dienvidu vējš ar ātrumu četri metri sekundē. Gaisa temperatūra +14 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas lielākajā daļā bija +16..+19 grādi.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15. septembrī bija +37..+39 grādi Portugālē, Spānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -3 grādi Alpu kalnos.