Saistībā ar ieceri paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā saņemti 56 viedokļi
Sabiedriskajā apspriešanā par saistošajiem noteikumiem saistībā ar ieceri paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā saņemti 56 viedokļi, informē pilsētas pašvaldība.
Lai arī sabiedriskā apspriešana noslēgusies jau 4. septembrī, pašvaldībā apgalvo, ka viedokļi vēl tiek apkopoti un tiks atspoguļoti saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Noteikumu projektu un iesniegtos viedokļus izvērtēs atbildīgā domes komiteja, savukārt galīgo lēmumu pieņems Jūrmalas dome. Grozījumus izvērtēs arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Kārtējā Jūrmalas domes sēde paredzēta 25. septembrī. Līdz šim pašvaldībā nekomentēja, vai saistošo noteikumu projektu plānots skatīt šajā sēdē.
"Domes sēdes darba kārtība, atbilstoši Pašvaldību likuma prasībām, tiek publiskota ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās domes sēdes. Šobrīd kārtējās domes sēdes darba kārtība nav publicēta," tā domē atbildēja uz jautājumu, vai saistošo noteikumu grozījumus varētu vērtēt septembra domes sēdē.
Jūrmalas dome plāno paaugstināt iebraukšanas maksu Jūrmalā līdz pieciem eiro.
Sabiedriskajai apspriešanai nodotais saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz palielināt nodevas apmēru bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Vienas dienas iebraukšanas maksa pieaugtu no trim līdz pieciem eiro, septiņu dienu jeb nedēļas maksa - no 10 līdz 20 eiro, 30 dienu jeb mēneša maksa - no 31 līdz 60 eiro, trīs mēnešu jeb 90 dienu maksa - no 55 līdz 100 eiro, pusgada jeb 180 dienu maksa - no 107 līdz 180 eiro, bet gada jeb 365 dienu maksa būtu 270 eiro.
Zemā pieprasījuma dēļ plānots atteikties no 270 dienu maksas, kas līdz šim bija 150 eiro.
Iepriekš iebraukšanas maksas apmērs tika paaugstināts no 2024. gada 1. februāra un tika noteikts iebraukšanai visu gadu, nevis, kā iepriekš, tikai vasaras sezonā.