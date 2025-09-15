Politoloģe: "Evikas Siliņas partija nonākusi ķīlnieka lomā!"
Ja šobrīd kristu valdība, tad šajā brīdī visvairāk zaudētu "Jaunā vienotība" (JV), jo tas būtu apliecinājums, ka valdības darbs izgājis ārpus jebkādas kontroles, norāda Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektore, politoloģe Lelde Metla-Rozentāle.
Vērtējot ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) izteikumus, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pašlaik neredz iespēju virzīties uz priekšu ar nākamā gada budžeta projektu, jo koalīcijā nav panākti to apmierinoši risinājumi jautājumā par pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi daļai pārtikas un mazo lauku skolu uzturēšanu, politoloģe atgādināja, ka arī "Progresīvie", sākoties sarunām par nākamā gada budžetu, teica, ka kultūrai vai satiksmei finansējumu būtiski nemazinās.
"Domāju, ka ikvienam koalīcijas partnerim ir līdzvērtīgas tiesības, un, manuprāt, tā skatās arī ZZS," pauda Metla-Rozentāle, norādot, ka ZZS ir savs elektorāts un savas intereses.
Politoloģe atzīmēja, ka šajā gadījumā premjeres Evikas Siliņas (JV) partija esot nonākusi ķīlnieka lomā, jo, ja valdība kristu, tad ar šādiem argumentiem ZZS sava elektorāta priekšā nezaudētu vērtību un, iespējams, tieši pretēji, vēlētāji atbalstītu to, ka viņi iestājušies par sava elektorāta interesēm.
Tomēr, kā norādīja Metla-Rozentāle, no valdības krišanas visvairāk patlaban zaudētu JV, jo tas būtu apliecinājums, ka valdības darbs izgājis ārpus jebkādas kontroles, kas esot pretēji tam, kā iepriekš apgalvots - ka viss esot labi, visi sadarbojas.
Tādējādi politoloģes ieskatā premjere apzinās, cik ļoti lielu risku šī situācija rada JV. "Domāju, ka premjere visdrīzāk mēģinās rast kādu kompromisu, kas drīzāk būs piekāpšanās ZZS prasībām, nevis iešana uz konfrontāciju vai valdības krišana," vērtēja Metla-Rozentāle.
Politoloģe arī norādīja, ka ar JV centrā jaunu valdību pilnīgi noteikti sastādīt nevarot. "Ja ZZS gāž valdību un JV veido jaunu, tad viņiem būtu jāatrod arī jauni partneri, savukārt "Progresīvie" īsti neiet komplektā ar, piemēram, Nacionālo apvienību," vērtēja Metla-Rozentāle. Politoloģes ieskatā premjere darīšot visu, lai valdību saglabātu.
Kā vēstīts, ZZS pašlaik neredz iespēju virzīties uz priekšu ar nākamā gada budžeta projektu, jo koalīcijā nav panākti to apmierinoši risinājumi jautājumā par pazeminātu PVN likmi daļai pārtikas un mazo lauku skolu uzturēšanu, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" paziņoja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Politiķis klāstīja, ka ZZS neredz iespējas pašlaik valdībā skatīt nākamā gada budžeta jautājumus, jo koalīcijā nav panāktas "ļoti būtiskas vienošanās". Kā pirmo vēl nepanākto vienošanos Valainis nosauca par samazināto PVN likmi pārtikai un kurām preču kategorijām tā attieksies.
Kā otru vēl diskutējamu jautājumu ZZS politiķis nosauca lauku skolas. Viņš uzsvēra, ka jaunā skolu finansēšanas modeļa "Programma skolā" ieviešana nozīmētu būtiski sašaurināt lauku skolu skaitu, kas ZZS nav pieņemami. Partija uzskata, ka mazajām skolām attālākos lauku novados ar pašvaldību un valsts atbalstu ir jāturpina darbu. Kamēr šie jautājumi nebūs izrunāti, neredzam iespēju virzīties uz budžeta pieņemšanu, ZZS pozīcijas raksturoja Valainis.
Līdztekus diskusijas koalīcijā raisījis arī ZZS vadītās Zemkopības ministrijas (ZM) virzītie grozījumi Meža likumā, kas tostarp paredz samazināt ciršanas vecumu virknei koku sugu. "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs iepriekš uzsvēra, ka partija kategoriski neatbalsta mežu izciršanu kā risinājumu budžeta lāpīšanai. Deputāts norādīja, ka ZM vīzija "par Latviju kā trešās pasaules valsti, kas iztirgo savus visdārgākos resursus par lētu cenu ir, deviņdesmito gadu paliekas".
Zemkopības ministrs, ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze asi kritizēja partijas "Progresīvie" priekšlikumus un pieeju mežsaimniecībā, norādot, ka viņu iebildumi apdraud Latvijas mežu nākotni un cilvēku labklājību.
To, ka neatbalstīs plašāku meža izciršanu bez pamatojuma, piektdienas vakarā tviterī paziņoja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV). "Neatbalstīšu ZZS virzītu plašāku mežu izciršanu bez pamatojuma kā tas uzlabos mūsu ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, kas dos pienesumu arī tautsaimniecībā," norādīja premjere. Krauze aicinājis "Progresīvo" frakcijas deputātus un ministrus piektdien, 19.septembrī, pēc Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdes uz diskusiju Pierīgas mežos ar ekspertiem par mežsaimniecības aktuālo situāciju un izaicinājumiem.