"Stirnu buka" seriāla piektais posms Valmierā
Sestdien, 13. septembrī, "Stirnu buka" seriāla piektajā posmā tika izskrieta teātra un skulptūru pilsēta pie Gaujas - Valmiera.
FOTO: Valmiera uzņem "Stirnu buku" un skrējējus no visas Latvijas
Lielākajai Ziemeļvidzemes pilsētai Valmierai vizuālu pievilcību piešķir Gauja un tās stāvie krasti, bet plašu atpazīstamību - tās slavenais teātris un teātra festivāls.
Valmieras identitāti veido vairākas atšķirīgas rakstura līnijas: vēsturiskais šarms, ko izstaro pilsdrupas un Sv.Sīmaņa baznīca, mūsdienīgā noskaņa, ko rada pilsētvidē izvietotās skulptūras, reģiona izglītības centra slava un idustriālās metropoles gaisotne.
To visu lūkoja atrādīt Artis Ločmelis, Mūsmeža leģenda un Valmieras patriots.
"Gauja ir Valmieras atslēga visos laikos un visos gadalaikos. Patiesībā Valmiera un Gauja ir kā viens vesels un to raksturi un musturi vienādi. Gaujmalas maģija ievijusies Valmieras ielās un Stirnubuka takās. Tu nevari būt pilsētas patriots, ja sirdī nav Gauja. Mums gods par kreklu tuvāks, un brīvība par godu," saka Artis Ločmelis.
Šis bija īpašs posms - ar sacensību startu pie pilsētas Rātslaukuma un Kalnu karaļa sprinta etapa finišu pie Valmieras Svētās Sīmaņa baznīcas.