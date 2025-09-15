Glābēji atrada cilvēku, izmantojot dronu.
Novadu ziņas
Šodien 08:54
Jēkabpils novadā ar dronu palīdzību atrasts mežā apmaldījies cilvēks
Svētdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji ar dronu palīdzību Jēkabpils novadā atrada mežā apmaldījušos cilvēku.
Kā norāda VUGD, svētdien ap plkst.14.30 glābēji saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Krustpils pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Glābēji, izmantojot bezpilota gaisa lidaparātu, cilvēku atrada, iznesa viņu no meža un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku aprūpē.