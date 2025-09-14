FOTO: Miks Galvanovskis pieskandina Strenčus ar jaudīgu roka koncertu

Roka vakars Strenčos kopā ar Miku Galvanovski
Novadu ziņas
Sestdien, 13. septembrī, Strenčus pieskandināja mūziķis Miks Galvanovskis, pulcējot kopā krietnu pulciņu viņa mūzikas un talanta cienītāju, ziņo Strenču apvienība.
Roka vakars Strenčos izvērtās sirsnīgs, jaudīgs un muzikāls. Par pasākuma norisi parūpējās Strenču kultūras centrs un Valmieras novads.
Strenču apvienība izsaka pateicību mūziķiem, organizatoriem un visiem koncerta apmeklētājiem.