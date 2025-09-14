Sestdien, 13. septembrī, Strenčus pieskandināja mūziķis Miks Galvanovskis, pulcējot kopā krietnu pulciņu viņa mūzikas un talanta cienītāju.

FOTO: Miks Galvanovskis pieskandina Strenčus ar jaudīgu roka koncertu

Samanta Kārkliņa

Sestdien, 13. septembrī, Strenčus pieskandināja mūziķis Miks Galvanovskis, pulcējot kopā krietnu pulciņu viņa mūzikas un talanta cienītāju, ziņo Strenču apvienība.

Roka vakars Strenčos izvērtās sirsnīgs, jaudīgs un muzikāls. Par pasākuma norisi parūpējās Strenču kultūras centrs un Valmieras novads. 

Strenču apvienība izsaka pateicību mūziķiem, organizatoriem un visiem koncerta apmeklētājiem.

