Deviņi krietni iereibuši autovadītāji tikuši pie kriminālprocesiem, trīs gadījumos transportlīdzekli konfiscēs
Sestdien Latvijā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un deviņi kriminālprocesi, ziņo Valsts policija.
Kopumā aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un deviņi kriminālprocesi. Visi administratīvo pārkāpumu procesi sākti Rīgas reģionā.
Tāpat galvaspilsētā un apkārtnē, kā arī Latgalē sākti pa diviem kriminālprocesiem par transportlīdzekļa vadīšanu lielā reibumā. Vidzemē pieķerti trīs stipri iereibuši braucēji, bet Zemgalē un Kurzemē pa vienam.
Trīs gadījumos transportlīdzeklis par braukšanu reibumā tiks konfiscēts, bet sešos gadījumos tiks piedzīta tā vērtība.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 108 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 18 personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 442 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 209 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu.
2022.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.