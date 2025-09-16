“Latvijas pasts” par sviestmaizi tirgo nesen rekonstruētu pasta namu Daugavpilī
Latvijas otras lielākās pilsētas iedzīvotāji nākotnē saskarsies ar vēl lielākām problēmām saņemt “Latvijas pasta” (LP) pakalpojumus. Pasts, kurš cīnās ar finansiālām problēmām un nespēj laikā piegādāt pasta sūtījumus, vienu pēc otra iztirgo savus īpašumus būtībā par smiekla naudu. Daugavpils laikrakstā “Latgales Laiks” ievietotais sludinājums liecina, ka LP pārdošanā izlicis ēku Strādnieku ielā 84, Jaunbūves pasta nodaļu, kura pirms divarpus gadiem tika pilnībā rekonstruēta.
2023. gada sākumā LP sociālajos tīklos lielījās, ka Strādnieku ielā pilsētnieku ērtībām izveidojis “modernu interjera dizaina” pasta nodaļu, kura nu vairs tam, pēc visa spriežot, nav vajadzīga. Tas nozīmē, ka daugavpiliešiem nākotnē vēl vairāk būs problēmu saņemt pasta pakalpojumus. Pasta nodaļa vienā no Daugavpils rajoniem – Jaunbūvē, kas ievērojama ar to, ka tur atrodas slavenais Baznīcu kalns, atrodas no skata salīdzinoši necilā ēkā – pirms pusgadsimta celtā vienstāva namā, kas ir tipisks padomju laika celtniecības paraugs. Bet tā celta kā pasta māja un 2022. gada nogalē LP to (agrāk – Daugavpils 17. pasta nodaļu) rekonstruēja un tajā atvēra mūsdienīgu pasta nodaļu, ar kuru lepojās: “Pēc rekonstrukcijas Daugavpils 17. pasta nodaļa būs pilnībā mainījusi ārējo veidolu, un klienti tiks apkalpoti mūsdienīgā vidē, kas radīta atbilstoši “Latvijas pasta” modernā interjera dizaina standartam. Atvērtā tipa stendos būs pieejams pilnībā atjaunināts preču sortiments.”
Nu šī ēka LP kļuvusi par apgrūtinājumu. “Latgales Laikā” ievietotais sludinājums liecina, ka tā pārdošanas izsoles sākumcenā ir 60 200 eiro, kas pat nesasniedz LP valdes priekšsēdētāja Ģirta Rudzīša pusgada algu, kura ir 10 225 eiro mēnesī “uz papīra”.
Patiesība LP ieguvums no ēkas Strādnieku ielā 84 ieguvums būs vēl mazāks par šiem 60 tūkstošiem, jo valsts akciju sabiedrības “Latvijas pasts” Nekustamā īpašuma, zemes gabala un apbūves Strādnieku iela 84 Daugavpilī elektroniskās izsoles noteikumi paredz, ka izsoles uzvarētājam pēc pirkuma noformēšana jārēķinās, ar to, ka viņš ēkas 156,2 kvadrātmetrus vēl gadu iznomās LP par 2,30 eiro (bez PVN) kvadrātmetrā mēnesī pastam, lai tas tur turpinātu sniegt pasta pakalpojumus. Tas nozīmē, ja LP vēl gadu par šādu summu īrēs savas pārdotās telpas, tad viņam gadā jaunajam īpašniekam būs jāsamaksā 4311,12 eiro jeb 359,26 eiro mēnesī (bez PVN). Divus mēnešus iepriekš LP varēs lauzt līgumu ar īpašnieku per telpu nomu.
2023. gada LP pompozi iesāka ar jaunās modernās pasta nodaļas atvēršanu Jaunbūves rajonā. Jāteic, ka ne visi pilsētnieki bija sajūsmā par to, jo šai nodaļai “pievienoja” (praktiski likvidēja) pilsētas 1. pasta nodaļu pašā pilsētas centrā Rīgas ielā. Pilsētas portāls gorod.lv veica pilsētnieku aptauju, kurā vairāki pilsētnieki izteica savu neapmierinātību:
* “Strādnieku ielā tāpat vienmēr ir garas rindas. Labi, paku saņemšana, bet vai esat padomājuši par pensionāriem, kuri pensijas saņem pasta nodaļā?”
* “Pastu vada trakie. Kā jūs varat slēgt pilsētas centrālo nodaļu? Un 17. pasta nodaļā jau tā nav vietas, kur apgriezties.”
* “Daudziem tagad pēc pakām un pasta pakalpojumiem jābrauc uz pretējo pilsētas galu. Viņiem (pastam) vismaz vajadzētu apžēloties par pensionāriem. Bet kam tas rūp. Galu galā galvenais ir peļņa, nevis cilvēki.”
Jādomā, ka LP jau labu laiku iepriekš bija prātojis par pasta ēkas Jaunbūvē iztirgošanu, jo mājas Strādnieku ielā 84 novērtējumu LP bija pasūtījis jau pagājušā gada vasarā. Daugavpils pašvaldības informācija liecina, ka pašlaik pilsētā strādā tikai četras “pilnvērtīgas” LP nodaļas (Jaunbūves nodaļu ieskaitot) un viens pasta sūtījumu izsniegšanas punkts.