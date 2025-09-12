Šajā medību sezonā līdz šim nomedīti 139 vilki
Līdz 12. septembrim 2025./2026. gada medību sezonā Latvijā nomedīti 139 vilki, kas ir par 9,4% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš, informēja Valsts meža dienests (VMD).
Tostarp šogad 126 vilki nomedīti vilku populācijas "A" apsaimniekošanas zonā, bet "B" apsaimniekošanas zonā nomedīti 13 vilki. Tāpat pagājušajā nedēļā Latvijā tika nomedīti 37 vilki, no kuriem visvairāk nomedīti Valkas novadā, kur nomedīti 11 indivīdi.
Šajā medību sezonā VMD ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 370 dzīvniekiem. Šāds apjoms noteikts, lai nodrošinātu, ka vilku populācija netiek apdraudēta un vienlaikus mazinātos risks, ko plēsēju koncentrācija un uzvedības pārmaiņas rada lauksaimniecībai.
Jau ziņots, ka šajā medību sezonā atļauts nomedīt 370 vilkus, kas ir vairāk nekā gadu iepriekš, jo vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medības to nepasliktina. Tomēr VMD patur tiesības samazināt nomedījamo vilku skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Tāpat dienests medību sezonas laikā var noteikt citus vilku medību ierobežojumus.
Šogad medīt atļauto vilku apmērs ir sadalīts "A" un "B" vilku apsaimniekošanas zonās, nosakot tām divus atsevišķus medību termiņus un apmērus.
Dienestā skaidro, ka "A" zonā, kas aizņem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klātbūtne ir pastāvīga. "A" zonas teritorijā pieļaujamais vilku nomedīšanas pamatapjoms noteikts 330 dzīvnieku apmērā, un medības ilgs līdz šī apmēra izpildei, bet ne vēlāk kā līdz sezonas noslēgumam 2026. gada 31. martā.
Savukārt "B" zonā vilku klātbūtnei ir gadījuma raksturs. "B" zonas teritorijā ir noteikts atsevišķs vilku nomedīšanas apmērs 40 dzīvnieku apmērā, un vilku medību termiņš būs spēkā līdz šī apmēra izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
VMD skaidro, ka vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apmēros, saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. VMD katru gadu nosaka vilku pieļaujamo nomedīšanas apmēru medību platībās. Iepriekšējā medību sezonā vilku medību apmērs tika noteikts 300 dzīvnieku apjomā, un tas tika izpildīts 2024. gada beigās.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.