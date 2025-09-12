Uzsākts kriminālprocess pret jaunietēm, kas Jēkabpils novadā uzbruka 12 gadus vecai meitenei
Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu par kāda pusaudžu grupējuma vardarbīgu izturēšanos pret 12 gadus vecu meiteni Jēkabpils novadā.
Notikumi, kurus jaunieši turklāt iemūžinājuši video, norisinājušies augusta beigās. VP par notikuši sākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana. Problēmsituācijas risināšanā iesaistīti arī citi dienesti - bāriņtiesa un sociālais dienests.
TV3 vēstīja, ka 12 gadus vecajai meitenei uzbruka dažu nedaudz vecāku meiteņu bars, viena no kurām cietušajai iespērusi ar kāju pa seju, bet citas filmējušas un dalījušās ar video saviem draugiem. Vietējie zinājuši stāstīt, ka uzbrukums noticis par "kāda nelaba vārda" pateikšanu.
Vardarbīgais notikums ir atbalsojies arī Saeimā, kur opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ir sagatavojuši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim (JV) skaidrot VP un citu institūciju iesaisti vardarbības novēršanā jauniešu vidū. LPV deputāti atsaucas konkrēto gadījumu Jēkabpils novadā, kur vienaudžu grupa vardarbīgi izturējās pret 12 gadus vecu meiteni un to iemūžināja video.
Saeimas deputāti vēlas noskaidrot, kādi preventīvie pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu jauniešu vardarbību skolās un to apkārtnē. Tāpat deputāti vēlas zināt, kā tiek stiprināta sadarbība starp VP, pašvaldību policiju, izglītības iestādēm un sociālajiem dienestiem.