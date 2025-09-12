Nedēļas nogalē Cēsu un Alūksnes novados gaidāmi satiksmes ierobežojumi
Sacensību dēļ nedēļas nogalē Alūksnes un Cēsu novados gaidāmi satiksmes ierobežojumi.
13.septembrī Cēsu novadā no plkst.10 rallija testu laikā periodiski būs slēgta satiksme uz vietējā autoceļa Dauguļi-Rozula starp Vaičaku un Daibes dīķiem. Savukārt Alūksnes novadā pie Kornetiem no plkst.11 velosacensību laikā būs ierobežota satiksme uz autoceļa Bārdaskrogs-Krabi.
Svētdien Cēsu novadā no plkst.10 rallija treniņu laikā periodiski būs slēgta satiksme uz vietējā autoceļa Rauna-Taurene-Abrupe no Zosēniem līdz Muciņu dīķim. Sacensību vietā satiksmi regulēs Valsts policija. Tikmēr piektdienas pēcpusdienā Pierīgā jārēķinās ar tradicionāli intensīvu un palēninātu satiksmi.
Septembrī 53 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Plašākie darbi notiek uz Vidzemes šosejas Igaunijas pierobežā, uz ceļiem pie Daugavpils, uz Rēzeknes šosejas pie Ludzas un uz Bauskas šosejas, kur iebraucot Rīgā veidojas milzīgi sastrēgumi.