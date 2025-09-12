Piektdien siltākā diena gaidāma Kurzemē
Uzspīdot saulei, siltākā diena piektdien gaidāma Kurzemē, kur gaiss iesils līdz +19..+22 grādiem.
Rīta pusē Valsts centrālajā daļā līst
Piektdienas rītā daudzviet Zemgalē un Vidzemes rietumu daļā līst, liecina meteoroloģiskā informācija. Neliels lietus turpinās arī vietām Kurzemē, kur redzamību pasliktina dūmaka. Gaisa kvalitāte visā Latvijā ir laba. Debesis pārsvarā apmākušās. Lielākais nokrišņu daudzums kopš ceturtdienas pēcpusdienas reģistrēts Saldus novērojumu stacijā - 17 milimetri.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Stiprākās vēja brāzmas pēdējā diennaktī atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija 18 metri sekundē Dobelē un Rucavā, kā arī 20 metri sekundē Ventspilī. Gaisa temperatūra no rīta +12..+16 grādi.
Rīgā apmācies un lietains rīts, pūš dienvidu, dienvidaustrumu vējš ar ātrumu seši metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +14 grādi.
Dienas laikā vissiltāk būs Kurzemē
Dienas laikā Latvijas centrālajā un austrumu daļā, kur debesis visu dienu būs apmākušās, gaisa temperatūra nepārsniegs +15 grādus, prognozē sinoptiķi. Uzspīdot saulei, siltākā diena gaidāma Kurzemē, kur gaiss iesils līdz +19..+22 grādiem.
Daudzviet Latvijā līs, Kurzemē un Zemgales rietumos iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem. Rīgā gaidāma mākoņaina diena, palaikam līs, pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +16..+17 grādiem.
Pār Latviju stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1021 hektopaskālam valsts austrumos. Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +20,7 grādiem Kolkā līdz +25,1 grādam Bauskā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11.septembrī bija +37..+38 grādi Spānijā, Grieķijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -2 grādi Alpu kalnos.