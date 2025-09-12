Nākamnedēļ gaisa temperatūra sāks pazemināties
Ja šonedēļ vēl baudīsim salīdzinoši siltas dienas un gaisa temperatūra nedēļas nogalē paaugstināsies līdz +23 grādiem, tad nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies, vēsta sinoptiķi.
Šajā nedēļas nogalē naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11..+16 grādiem, dienas laikā tā sasniegs +18..+23 grādus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs, Kurzemē prognozēts arī stiprs lietus un pērkona negaiss.
Bet nākamās nedēļas naktīs, lielā mākoņu daudzuma dēļ, gaisa temperatūra galvenokārt saglabāsies ap +10 grādiem un nedēļas nogalē tā var noslīdēt zemāk. Maksimālā temperatūra nedēļas pirmajā pusē vietām vēl var sasniegt +20 grādus, bet pārsvarā dienas nebūs siltākas par +13..+18 grādiem.
Laikapstākļus noteiks Atlantijas cikloni, tādēļ gaidāms rudenim raksturīgais nokrišņu sadalījums - mazāk līs Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos, bet biežākās un stiprākās lietavas gaidāmas Kurzemē un Vidzemes rietumos. Lietus iespējams katru dienu. Reizēm būs arī brāzmains vējš, sevišķi piekrastē.