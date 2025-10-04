Hokejs
Šodien 14:01
VIDEO: piedzīvota šokējoša epizode entuziastu hokeja līgas spēlē starp "Priedaini" un "Ķekavas Clappers"
Portāls Jauns.lv saņēma video no Entuziastu hokeja līgas (EHL) E6 grupas spēles starp “Priedaine” un “Ķekavas Clappers”, kas norisinājās 3. oktobrī. Mača noslēgums izvērtās īpaši saspringts.
Kulminācija tika sasniegta četras minūtes pirms spēles beigām, kad rezultāts bija 6:0 par labu “Ķekavas Clappers” komandai.
Neilgi pirms finālsvilpes izcēlās pamatīgs kautiņš starp abu komandu hokejistiem, bet vēlāk konfliktā iesaistījās arī treneri. Starp viņiem bija arī bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs Mareks Jass.
Spēlētāji viens otram izdarīja sitienus galvas rajonā, bet vēlāk tika izmantotas arī nūjas.
Entuziastu līgu savulaik dibinājis tagadējais Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. Tribīnēs notikušo vēroja arī bērni un jaunie hokejisti, kuri bija šokēti par redzēto.