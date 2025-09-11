"Šo to iemācījos!" Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē “Centrālo laboratoriju”. FOTO

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē “Centrālo laboratoriju”
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja SIA "Centrālā laboratorija" pavasarī atklāto jauno laboratoriju. Jaunās automatizētās laboratorijas izveide, kurā uzņēmums ieguldījis 4,2 miljonus eiro, ļāvusi ieviest virkni analīžu, kuras līdz šim Latvijā nebija pieejamas. Kopš laboratorijas atvēršanas septembra pirmajā nedēļā tajā veikti jau miljons analīžu nosūtījumu.
Apmeklējums notika no plkst. 13.30 līdz 14.30 "Centrālajā laboratorijā", Grēdu ielā 4a, Rīgā. Pasākumā piedalījās prezidents Rinkēvičs, "Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa, laboratorijas vadītāja Jana Osīte, kā arī padomes locekļi Jeļena Storoženko un Roberts Tavjevs.
2023. gadā "Centrālā laboratorija" strādāja ar 33,51 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 49,9% mazāk nekā 2022. gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka vairākas reizes, sasniedzot 4,316 miljonus eiro. 2024. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
"Centrālā laboratorija", kas reģistrēta 1994. gadā, ir viens no "Repharm" grupas uzņēmumiem. "Repharm" ietilpst arī "Recipe Plus", "Sentor Farm aptiekas", kas pārvalda aptieku tīklu "Mēness aptieka", "Veselības centru apvienība" un citi uzņēmumi.