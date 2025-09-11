Jūrmalā plāno reorganizēt četras izglītības iestādes
Lai veidotu Jūrmalas izglītības sistēmu efektīvāku un finansiāli ilgtspējīgāku, līdz 2026. gada 30. aprīlim plānots reorganizēt četras izglītības iestādes, informē pilsētas pašvaldība.
Jūrmalas Ķemeru pamatskolai plānots pievienot pirmsskolas izglītības iestādi "Austras koks", savukārt Jūrmalas Mežmalas pamatskolai - pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte". Pašvaldībā uzsver, ka reorganizācija tiks veikta, saglabājot bērniem ierasto mācību vidi un telpas, kā arī nodrošinot iespēju turpināt apgūt iesāktās izglītības programmas.
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Austras koks" īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kurā pašlaik mācās 69 izglītojamie. Iestāde atrodas Tukuma ielā 9, Jūrmalā, kur pretī - ielas otrā pusē - atrodas Jūrmalas Ķemeru pamatskola, kurā šo mācību gadu sāka 120 skolēni. Kopējais izglītojamo skaits abās iestādēs sasniedz 189, kas salīdzinājumā ar citām Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm uzskatāms par nelielu.
Ņemot vērā abu iestāžu tuvumu, ir iespējams īstenot pārmaiņas, nodrošinot izglītības procesa pēctecību un stabilitāti, neradot papildu sarežģījumus ģimenēm, kā arī veidojot vienotu izglītības centru Ķemeros, kas nodrošina izglītības iespējas no pusotra līdz 16 gadu vecumam.
Līdz 2026.gada 30.aprīlim plānota arī Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pievienošana Jūrmalas Mežmalas pamatskolai. Šī mācību gada sākumā "Bitītē" mācās 40, savukārt Mežmalas pamatskolā pirmsskolas grupās izglītību iegūst 56, bet pamatizglītību - 253 skolēni. Kopējais izglītojamo skaits pēc pārmaiņām būs 349, kas atbilst vidēja lieluma izglītības iestādei.
Tā kā abas iestādes jau darbojas vienā ēkā un īsteno vienādas izglītības programmas, to apvienošana vienā izglītības iestādē ir loģisks un lietderīgs solis, kas veicinās resursu efektīvāku izmantošanu un nodrošinās vienotu pārvaldību, uzsver pašvaldībā.
Izglītības iestāžu apvienošana nodrošinās vienotu administratīvo vadību, kopīgus saimnieciskos un materiāltehniskos resursus, piemēram, bibliotēku un koplietošanas telpas. Tas nodrošinās arī budžeta plānošanas un izpildes vienkāršošanu, kā arī administratīvo un apsaimniekošanas izdevumu samazināšanu.
Pašvaldība sola, ka plānotās izmaiņas neietekmēs izglītības programmas kvalitāti vai pieejamību un izglītojamajiem netiks mainīta izglītības ieguves vieta. Līdz ar to netiek prognozēti nekādi būtiski traucējumi mācību procesa organizācijā.
Ar lēmumprojektiem un pārmaiņām ir iepazīstinātas iestāžu vadītājas un Jūrmalas Izglītības konsultatīvā padome, tāpat ir veikts skaidrojošais darbs ar abu iestāžu vecākiem un darbiniekiem.
Lēmumprojekts tika atbalstīts ceturtdien Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdē, savukārt galīgais lēmums par izmaiņām tiks pieņemts Jūrmalas domes sēdē 25.septembrī.