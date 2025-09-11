Latvijas Ārlietu ministrija izsauc Krievijas vēstniecības pārstāvi
Šodien, 2025. gada 11. septembrī, Ārlietu ministrija (ĀM) izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi Latvijā un iesniedza protesta notu par pēdējā nedēļā veiktajiem brutālajiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un apšaudēm, kas vērstas pret Ukrainas varas iestādēm, informē ĀM.
Diplomātiskajā notā Latvijas puse atkārto prasību izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainu, izvest okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un kompensēt visus zaudējumus, ko Ukraina cietusi Krievijas agresijas rezultātā.
Latvija izteica stingru protestu arī pret Polijas gaisa telpas pārkāpumiem, ko 10. septembrī veica Krievijas bezpilota lidaparāti.
Svētdien, 7. septembrī, Kijivā un citās Ukrainas pilsētās dzīvojamajām ēkām, skolām, bērnudārziem un citai civilai infrastruktūrai trāpīja vairāk nekā 800 dronu un 13 dažāda veida raķetes. Viena raķete trāpīja Ukrainas valdības ēkai. Krievijas uzbrukumā gāja bojā divi civiliedzīvotāji, jauna māte ar zīdaini, un vismaz vēl 16 cilvēki tika ievainoti. Otrdien, 9. septembrī, gaisa triecienā Jarovas ciemā Ukrainas austrumos gāja bojā 24 civiliedzīvotāji, kas gaidīja savu ikmēneša pensiju, un gandrīz divreiz vairāk tika ievainoti.
Ar šīm teroristiskajām darbībām Krievija demonstratīvi noraida starptautiskos miera centienus, lai beigtu Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī pierāda, ka tās imperiālistiskie un agresīvie mērķi nav mainījušies.