Policija aizturējusi iepriekš sodītu vīrieti par aptiekas apzagšanu Iļģuciemā
Valsts policija aizturējusi iepriekš sodītu vīrieti par aptiekas apzagšanu Rīgā, Iļģuciemā, informēja Valsts policija.
31. augusta rītā Iļģuciemā tika apzagta aptieka. Ļaundaris bija iekļuvis aptiekā, izsitot logu. No aptiekas bija nozagti vairāki stingrās uzskaites psihotropie medikamenti, bezrecepšu medikamenti, kā arī nauda un mobilais telefons.
3. septembrī tā pati aptieka tika apzagta atkārtoti. Jau atkal nakts laikā bija iekļūts telpās, izsitot logu. Šoreiz garnadzis no telpām bija paņēmis naudas lādes ar naudu, kā arī mobilo telefonu.
Likumsargi izmeklēšanas laikā ieguva informāciju, ka abas zādzības ir izdarījusi viena persona - 1983. gadā dzimis Pārdaugavas iedzīvotājs.
4. septembrī policija aizdomās turēto vīrieti aizturēja. Viņš jau iepriekš sodīts par mantiskiem noziegumiem.
Pie vīrieša atrasts nozagtais mobilais telefons, kā arī neliels daudzums nozagto medikamentu.