Rīgā notiks pasaulē klusākais rallijs
Jau 20. septembrī pie tirdzniecības centra “Sāga” notiks "Enefit EV Rallijs 2025", kas uzskatāms par klusāko ralliju pasaulē.
Rallijs, kurā motoru rēkoņu un putekļu mākoņus nomainīs elektroauto šalkas, jautri uzdevumi un tūkstošiem cilvēku smaidu. Pirmais "Enefit EV Rallijs" pagājušajā gadā pulcēja 48 ekipāžas un aptuveni 200 dalībniekus, un tā dzima jauna tradīcija. Dalībnieki pierādīja, ka elektroauto var būt ne tikai zaļš un kluss pārvietošanās veids, bet arī ar to var doties piedzīvojumos ar ģimeni vai draugu kompāniju.
Arī šogad pasākuma pamatā būs orientēšanās, atjautības uzdevumi un komandas gars, bet organizatori sola vēl vairāk pārsteigumu. Dalībnieki cīnīsies par vērtīgām balvām labākajie, kā arī īpašām pārsteiguma balvām no pasākuma sponsoriem.
“Ar "Enefit EV Ralliju" mēs vēlamies parādīt, ka elektroauto nav tikai transporta līdzeklis – tie var kļūt par piedzīvojuma daļu. Tā ir iespēja ģimenēm, draugiem un darba kolektīviem kopā izbaudīt dienu, kurā klusums un zaļā mobilitāte apvienojas ar azartu un jautrību. Mēs to saucam par pasaulē klusāko ralliju,” pauž organizatoru pārstāvis Juris Kokainis.
Dienas laikā ralliju papildinās īpaša programma visai ģimenei – spēles, aktivitātes un atrakcijas bērniem un pieaugušajiem. Statistika rāda, ka t/c “Sāga” dienas laikā apmeklē ap 14 000 cilvēku, kas nozīmē – pasākuma atmosfēra būs īpaši dzīva un krāsaina. Savukārt pēc piedzīvojumiem uz ceļa un aktivitātēm pie “Sāgas” visus gaidīs saviesīga ballīte ar mūziku un izklaidēm, lai diena noslēgtos kā īsti svētki.