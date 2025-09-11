Policija sāk kriminālprocesu par iespējamu ļaunprātīgu dedzināšanu Rēzeknē.
112
Šodien 10:08
Rēzeknē naktī nodeg māja; iespējams notikusi ļaunprātīga dedzināšana
Policija sākusi kriminālprocesu par iespējamu ļaunprātīgu dedzināšanu Rēzeknē, kur šonakt degusi māja, informēja Valsts policijā (VP).
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija liecina, ka šonakt plkst.3 ugunsdzēsēji devās uz Dārzu ielu Rēzeknē, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 60 kvadrātmetru platībā. Neilgi pēc plkst.6 no rīta ugunsgrēks likvidēts.
Saskaņā ar policijas ziņoto sākotnējā informācija liecina, ka, iespējams, notikusi ļaunprātīga dedzināšana. Saistībā ar šo notikumu VP sākts kriminālprocess, tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Jau ziņots, ka vakar Latvijā dzēsti 11 ugunsgrēki. Trešdien glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega dzīvojamā māja, kravas automašīna, divas vieglās automašīnas, sadzīves mantas, četros gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, vadi un salmu kaudze.