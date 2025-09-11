Sestdien Rīgā notiks Peldu ielas ražas svētki.
Vecrīgā gaidāmi Ražas svētki 2025 - rudens bagātību un folkloras noskaņās
13. septembrī no plkst. 15.30 līdz 23.00 rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt Peldu ielas Ražas svētkus 2025, kurš solās būt rudens noskaņām bagātākais notikums Vecrīgā – Alas Folk Festivāls.
Latviešiem rudens vienmēr ir bijis īpašs gadalaiks – laiks, kad pateikties dabai par tās dāvanām, dalīties bagātībā un svinēt kopā būšanas prieku. Šajos svētkos tas izskanēs dziesmās, deju ritmos, neaizmirstamos ēdienos un dzērienos. Ražas Svētki 2025 būs īsti svētki gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, sniedzot iespēju izbaudīt latviešu mūzikas un folkloras spēku uz ielas skatuves kopā ar citiem svētku viesiem.
Par svētku noskaņu gādās arī daudzveidīga dzīvās mūzikas programma, kurā piedalīsies grupa “Folkvakars”, ar post folka noskaņām grupa “Dzilna”, grupa “Kaligo”, Balkānu ritmi ar “Fortunati rakija combo delux”, kā arī “Jauno Jāņu orķestris” un svētku koncertu noslēgs koris “Gaudemus” ar programmu “Pagānu gadagrāmata”.