Pēc apelāciju izskatīšanas centralizēto eksāmenu rezultāti mainīti teju 800 gadījumos
Pēc apelāciju izskatīšanas centralizēto eksāmenu vērtējums mainīts 795 gadījumos jeb mazāk nekā pusē no visām apelācijām, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Par 2024./2025. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem kopumā saņemtas 2213 apelācijas. Eksāmena vērtējums mainīts 795 gadījumos, kā arī izsniegti papildus 48 sertifikāti, jo sasniegts minimālais eksāmenā iegūstamais punktu skaits.
Līdzīgi kā citos gados rezultāts pārsvarā mainīts par vienu vai diviem procentpunktiem.
Šogad turpināts darbs pie eksāmenu vērtēšanas pilnveides, norādīja VIAA. Pirms sertifikātu izsniegšanas atkārtoti tika pārbaudīti tie darbi, kuru rezultāts nesasniedza nokārtošanas robežu par vienu līdz diviem procentpunktiem. Līdz ar to pēc apelācijām papildus izsniegto sertifikātu skaits ir mazāks nekā iepriekšējos gados.
Lielākais punktu skaits eksāmenu vērtējumos tika mainīts gadījumos, kad skolēni atbildes ierakstījuši uzmetumu lapā, VIAA nosūtīts nepilnīgs eksāmena darbs vai izglītības iestāde sistēmā ievadījusi nepilnīgu informāciju.
Pamatizglītībā šogad saņemti un novērtēti 51 599 centralizēto eksāmenu darbi. No 324 apelācijām rezultāts mainīts 123 gadījumos, pusē no tiem - par vienu līdz diviem procentpunktiem. Deviņos gadījumos tika izsniegti sertifikāti, jo apelāciju rezultātā sasniegts punktu skaits, lai iegūtu sertifikātu.
Vidējā izglītībā saņemti un novērtēti 62 707 darbi. 1889 gadījumos par tiem iesniegtas apelācijas, bet rezultāts mainīts 672 gadījumos, galvenokārt par vienu līdz diviem procentpunktiem. Papildus izsniegti 39 sertifikāti.
Līdzīgi kā citus gadus, pamatizglītībā visvairāk apelāciju iesniegts par matemātikas eksāmena rezultātu - 122 apelācijas jeb 38% no kopējā apelāciju skaita pamatizglītībā. Rezultāts mainīts 51 gadījumā, tostarp 33 gadījumos par vienu līdz diviem procentpunktiem. Sertifikāts par nokārtotu eksāmenu matemātikā apelācijas rezultātā izsniegts piecos gadījumos.
Latviešu valodā iesniegtas 87 apelācijas, rezultāts mainīts 24 gadījumos, taču jauni sertifikāti par apelācijas rezultātā nokārtotu eksāmenu nav izsniegti. Savukārt angļu valodā iesniegtas 115 apelācijas, rezultāts mainīts 48 gadījumos, un papildus izsniegti četri sertifikāti.
Arī vidējā izglītībā visvairāk apelācijas iesniegumu saņemts par optimālā līmeņa matemātikas eksāmenu - 663 apelācijas. Matemātikas optimālā līmeņa eksāmena vērtējums mainīts 229 gadījumos, un papildus izsniegti 25 sertifikāti.
Par optimālā līmeņa latviešu valodas eksāmenu saņemtas 210 apelācijas, rezultāts mainīts 94 gadījumos, savukārt par angļu valodas eksāmenu - 165 apelācijas, rezultāts mainīts 63 gadījumos. Jauni sertifikāti šajos priekšmetos nav izsniegti.
Savukārt starp augstākā līmeņa centralizētajiem eksāmeniem šogad visvairāk apelāciju saņemts par angļu valodas eksāmenu - 257 iesniegumi. Rezultāts mainīts 154 gadījumos, bet par nokārtotu eksāmenu izsniegti trīs sertifikāti. Par bioloģijas augstākā līmeņa eksāmenu saņemti 163 apelāciju iesniegumi, tomēr rezultāts mainīts tikai deviņos gadījumos un nav izsniegti jauni sertifikāti. Par augstākā līmeņa latviešu valodas un literatūras eksāmena rezultātiem iesniegtas 94 apelācijas, rezultāts mainīts 27 gadījumos, papildus izsniegti divi sertifikāti.