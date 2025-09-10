Policija vilcienā aiztur vīrieti ar 150 “Subutex” tabletēm
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, pārbaudot saņemto operatīvo informāciju, šā gada 31. augustā saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti pasažieru vilcienā Rīga–Daugavpils aizturēja 1991. gadā dzimušu vīrieti. Zināms, ka vīrietis, braucot pasažieru vilcienā, pārvadāja 150 psihotropās vielas saturošas tabletes “Subutex”. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Aizvadītā mēneša izskaņā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas saņēma operatīvo informāciju saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti Daugavpilī.
Pārbaudot saņemto informāciju, likumsargi šā gada 31. augustā pasažieru vilcienā Rīga – Daugavpils uz aizdomu pamata aizturēja 1991. gadā dzimušu vīrieti. Personas apskates laikā likumsargi pie vīrieša atrada un izņēma 150 psihotropās vielas saturošas tabletes “Subutex”. Policijas rīcībā ir informācija, ka vīrietis, iespējams, plānoja psihotropās vielas saturošās tabletes realizēt Daugavpilī.
Savukārt šā gada 12. augustā likumsargi, pārbaudot operatīvo informāciju un veicot sankcionētu kratīšanu, pie šīs personas Daugavpilī izņēma 400 gramus amfetamīna, ko vīrietis uzglabāja mugursomā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Pret personu ir uzsākti divi kriminālprocesi viens pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Par šāda noziedzīga nodarījuma paveikšanu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Otrs kriminālprocess pret vīrieti uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas un trešā daļas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.