Valdība lēmusi likvidēt Metroloģijas biroju
Valdība otrdien nolēma no 2025. gada 1. novembra likvidēt valsts kapitālsabiedrības SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" (LNMC) struktūrvienību Metroloģijas birojs.
Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kuru otrdien uzklausīja valdība, teikts, ka, izvērtējot Metroloģijas biroja sniegtos pakalpojumus, konstatēts ļoti zems pieprasījums - no 2022. līdz 2025. gadam klientu skaits svārstījās no sešām līdz 12 personām, savukārt ieņēmumi no pakalpojumiem šajā periodā nepārsniedza 5000 eiro gadā.
Metroloģijas birojs nodrošina septiņu nacionālo mērvienību etalonu uzturēšanu - garuma mēru komplekta, svītru etalonmēra, optiskās 24 skaldņu prizmas, etalonmasas kilograma ar atsvaru komplektu, elektriskās pretestības mēru komplekta, līdzsprieguma etalonsistēmas, primārās cēzija frekvences un laika etalona.
Veicot tehnisko apsekojumu, ir konstatēts, ka lielāko daļu etalonu ir nepieciešams remontēt, modernizēt vai pat iegādāties jaunus, jo vairāku esošo iekārtu tehniskais risinājums un nodrošinājums nav atbilstošs pašlaik esošajām tehnoloģiskajām un metroloģiskajām prasībām, informatīvajā ziņojumā norāda EM.
Savukārt ar lielāko daļu nacionālo mērvienību etalonu nav iespējams piedalīties starplaboratoriju salīdzināšanas programmās vai ir slikti starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu rezultāti, neatbilstoša etalona precizitāte, un ir augstas etalonu nenoteiktības, informē EM.
Etalonus izmanto tādās tautsaimniecības jomās kā atbilstības novērtēšana, ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde un citās. Jaunu etalonu remontēšana, modernizācija vai nomaiņa ir dārga, un pieprasījums pēc sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas tautsaimniecībā ir ļoti zems, secinājusi EM.
Līdz ar to EM secinājusi, ka Metroloģijas biroja uzturēšana un tālākā darbība nebūtu lietderīga, un fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzes uzturēšana un mērvienību reproducēšana būtu pārtraucama, ņemot vērā, ka pastāv vairākas alternatīvas šo pakalpojumu saņemšanai tuvākajās kaimiņvalstīs - Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un citās. Savukārt atlikušās Metroloģijas biroja funkcijas nododamas LNMC.
Īstenojot minētās strukturālās pārmaiņas un atsakoties no ekonomiski nerentablām funkcijām, provizoriski tiks ietaupīti līdzekļi, tostarp valsts budžeta dotācija Metroloģijas biroja un valsts etalonu uzturēšanai 151 300 eiro apmērā, kā arī tiks samazinātas četras štata vietas.
Tāpat EM informē, ka paredzēta arī izstāšanās no Starptautiskā svara un mēra biroja (BIPM), kas varētu dot vēl 40 000 eiro ietaupījumu. EM norāda, ka pēc Metroloģijas biroja likvidēšanas dalība BIPM kļūst ekonomiski nepamatota, ja netiek uzturēti nacionālie etaloni.
LNMC 2024. gadā strādāja ar 1,524 miljonu eiro apgrozījumu un guva 17 371 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.
LNMC ir valsts kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāldaļu turētājs ir EM. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 889 873 eiro.