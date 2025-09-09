Ieceļošana ASV Latvijas pilsoņiem drīzumā kļūs divreiz dārgāka
Amerikāņu varas iestādes paaugstina elektroniskās ieceļošanas atļaujas maksu. No septembra beigām maksa gandrīz dubultosies.
41 valsts pilsoņiem, tostarp Latvijas, pirms došanās uz ASV nav nepieciešams iegūt vīzu - tā vietā viņiem jāiesniedz pieteikums Elektroniskajā ceļošanas atļauju sistēmā (ESTA - Electronic System for Travel Authorization) īslaicīgiem apmeklējumiem līdz 90 dienām. No 2025. gada 30. septembra ESTA maksa palielināsies no 21 ASV dolāra (18 eiro) līdz 40 dolāriem (34 eiro).
ESTA ir nepieciešama ieceļošanai ASV bezvīzu programmas (Visa Waiver Program) ietvaros un ir derīga divus gadus. Tā ir obligāta ES valstu, kā arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem. Šie ceļotāji var uzturēties ASV līdz 90 dienām darījumu vai tūrisma nolūkā bez vīzas, ja viņiem ir derīga ESTA atļauja.
Maksas struktūra ir šāda: 10 ASV dolāri (8,50 eiro) par pieteikuma apstrādi un papildus 30 dolāri (25,60 eiro) pēc pieteikuma apstiprināšanas. No šīs summas 17 dolāri (14,50 eiro) tiek novirzīti ASV tūrisma veicināšanai, bet 13 dolāri (11 eiro) - ASV Valsts kases vispārējam fondam. Ja pieteikums tiek noraidīts, tad ceļotājs maksā tikai 10 dolārus par apstrādi.
Bet no 2025. gada 1. oktobra ceļotājiem būs jāmaksā jauna 250 dolāru "vīzu integritātes maksa", kas kopējo tūristu vīzas cenu paaugstinās līdz 442 dolāriem jeb apmēram 380 eiro. ASV vīza līdz ar to kļūs par vieno no dārgākajām pasaulē, vēsta "Euronews".
Papildu izmaksas visvairāk ietekmēs ceļotājus no Latīņamerikas un Āzijas - Argentīnas, Meksikas, Brazīlijas, Ķīnas un Indijas. Tieši no šīm valstīm pēdējā gada laikā bija vērojams straujākais tūristu pieaugums, taču jaunā maksa var likt viņiem izvēlēties citus galamērķus.