Novadu ziņas
Šodien 17:55
Bezvēsts pazudušais vīrietis, kurš fiksēts novērošanas kamerā, uzvedoties neadekvāti, atrasts miris
Bezvēsts pazudušais vīrietis, kurš iepriekš manīts novērošanas kamerā, demonstrējot neadekvātu uzvedību, atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirknis paziņojusi, ka pārtrauc meklēt 2005. gadā dzimušo vīrieti, kurš atrasts bez dzīvības pazīmēm. Sākotnējā informācija liecina, ka pret viņu nav vērsts noziedzīgs nodarījums.
Iepriekš Valsts policija informēja, ka 2. septembrī pēc pulksten 05.40 Madonā, Rīgas, J. Zābera un Blaumaņa ielu apkārtnē tika redzēts kāds jaunietis, kurš pārvietojās bezmērķīgi un kura uzvedība varēja būt neadekvāta (jaunietis skrējis, žestikulējis, sarunājies pats ar sevi, mēģinājis slēpties).