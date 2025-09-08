Bezvēsts pazudušais Emīls fiksēts novērošanas kamerā, uzvedoties neadekvāti
Bezvēsts pazudušais Emīls Lipstovs, kurš Madonā tiek meklēts kopš 2. septembra, manīts novērošanas kamerā, un viņa uzvedība bijusi neadekvāta.
2. septembrī ap plkst. 05.30 no rīta 2005. gadā dzimušais Emīls izgāja no kādas adreses Madonā, Ievu ielā, lai dotos uz savu dzīvesvietu. Tomēr kopš tā brīža par viņa atrašanās vietu nekas nav zināms.
Tomēr Valsts policija, skaidro, ka 2. septembrī pēc pulksten 05.40 Madonā, Rīgas, J. Zābera un Blaumaņa ielu apkārtnē ir redzēts kāds jaunietis, kurš pārvietojās bezmērķīgi un kura uzvedība varēja būt neadekvāta (jaunietis skrējis, žestikulējis, sarunājies pats ar sevi, mēģinājis slēpties).
Likumsargi aicina autovadītājus, kuri tajā laikā pārvietojās ar transportlīdzekļiem, kuros uzstādīti videoreģistratori, pārskatīt savu kameru ierakstus, vai tajos nav fiksēts pazudušais jaunietis. Tāpat Valsts policija aicina Madonas pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājus, kuru īpašumos izvietotas videonovērošanas kameras, pārbaudīt ierakstus un pārliecināties, vai tajos nav redzams meklētais jaunietis. Ja zini Emīla atrašanās vietu, zvani 112 vai 29150012.